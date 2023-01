• És un dels 26 municipis autonòmics amb aquest reconeixement amb accions com el Pla Estratègic, les Q de Qualitat Turística i el Consell Municipal de Turisme

Alboraia és Municipi Turístic de Rellevància de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha anunciat el Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, a través d’una notificació dirigida a l’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría. La qual cosa reconeix el treball que ‘Alboraia Turisme’ realitza des de fa més de dos anys per a adaptar el municipi al nou marc turístic de la Comunitat Valenciana contemplat en el Decret 203/2021.

D’aquesta manera, Alboraia es posiciona com un dels 26 municipis de la Comunitat Valenciana que, de moment, han aconseguit el distintiu. Més concretament, és un dels 8 a obtindre el nivell de rellevància. “Continuarem esforçant-nos perquè Alboraia es consolide com a destinació turística clau de la Comunitat Valenciana“. Anuncia Raquel Casares, regidora de Turisme, qui també recorda que ja “érem municipi turístic des de l’any 2000”.

Noves línies de finançament que beneficiaran a tot l’entramat social

El reconeixement propicia un reforç de la professionalització del sector de les bones pràctiques i de l’impuls de la qualitat turística. Característiques que persegueix l’Ajuntament en la seua línia de treball. A més, permetrà la sol·licitud de noves línies de finançament que beneficiaran a tot l’entramat social, turístic i empresarial local.

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha agraït a Colomer i a Herick Campos, director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, el reconeixement. El primer edil també ha destacat que aquest premi no és només fruit de l’esforç de l’Ajuntament. Sinó també “de tots els gestors públics i privats del destí en matèria turística que han contribuït amb el seu enorme esforç i col·laboració en aquest assoliment”.

Turisme de qualitat reconeguda

Entre les iniciatives que s’han estat duent a terme durant aquests dos anys i que han resultat en l’obtenció del reconeixement. Destaquen l’adhesió i evolució de categoria aconseguint el nivell 3 en la Xarxa de Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana.

L’execució del Pla Estratègic de Turisme, del Pla Director de Turisme Intel·ligent i d’un Pla de Màrqueting per a la promoció del destí. També han contribuït accions com la valoració dels principals productes turístics (platges, orxata, horta i cultura), l’adhesió al SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística de Destins). A més de la creació del Consell Municipal de Turisme i de la Comissió Interdepartamental de Turisme.

Amb tot això, Alboraia continua aconseguint reconeixements en matèria de turisme de qualitat gràcies al treball que realitzen l’Ajuntament en col·laboració amb els agents turístics locals. Aquest distintiu se suma als certificats Q de Qualitat Turística i Qualitur. Que porta aconseguint any rere any tant de les seues platges Port Saplaya i La Patacona com, més recentment, de les seues oficines Tourist Info, així com el segell Iberian Real Food o el certificat ISO 14001 en matèria de gestió ambiental.