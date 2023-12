La localitat contínua amb el seu fort impuls als equipaments esportius després de la nova piscina d’estiu, millores en la Ciutat de l’Esport, pistes en Port Saplaya i zones de cal·listènia

L’Ajuntament d’Alboraia ha iniciat les obres de renovació del camp de futbol 11 situat en La Patacona, així com la construcció d’un nou per a futbol 8 en la zona annexa que anys arrere s’havia habilitat únicament per a calfament dels equips usuaris.

Els treballs tenen per objectiu millorar les instal·lacions en les quals entrenen clubs com el Patacona C.F., gespa que s’havien deteriorat per l’alta activitat i el pas del temps.

Amb una inversió de 250.000 euros, les obres es prolongaran durant 5 setmanes. L’Ajuntament ja ha disposat una alternativa perquè el club puga continuar entrenant durant aquest temps. “En aquesta legislatura estem intensificant la línia de treball dels últims anys per al nostre entramat esportiu, caracteritzat per destacar amb enormes victòries a escala nacional i mundial”, explica l’alcalde, Miguel Chavarría.

Creixement esportiu

I és que en els últims temps els equipaments esportius han experimentat un enorme impuls. La Ciutat de l’Esport s’ha vist ampliada amb la piscina d’estiu, una zona amb tres gots (gran, infantil i de formació), així com constants treballs de reforma i millora i projectes que estan per arribar. En Port Saplaya, al costat d’una de les piscines d’estiu, s’ha habilitat una pista multifuncional, una altra per a tenis i una zona de petanca, entre altres novetats que es posaran en marxa pròximament. També s’està treballant en els equipaments de cal·listènia, previstos en els tres nuclis urbans, dels quals ja està obert el del nucli tradicional.

El creixement de les instal·lacions esportives està anant de bracet d’una major col·laboració amb els clubs locals, especialment en la difusió dels seus assoliments i victòries. Manolo Dueñas, regidor d’Esports, s’ha estat reunint amb els màxims responsables de cada associació esportiva d’Alboraia per a traslladar-los aquesta nova línia de treball, conéixer les seues necessitats i explicar en el que l’Ajuntament està treballant.