La iniciativa cobreix el 24% de la superfície d’horta productiva. A més dona prioritat a les explotacions de grandària mitjana i xicoteta i a les pràctiques ambientalment responsables

L’Ajuntament d’Alboraia ja ha ingressat 37.700 euros als professionals del sector agrícola que es van presentar a la convocatòria d’ajudes directes promogudes pel Consistori.

D’aquesta manera, un total de 25 agricultors i agricultores han rebut una quantia que parteix dels 300 euros mínims. I s’eleva fins als 2.700 euros a través de dotacions sumatives.

Aquests criteris prioritzen les explotacions de xicoteta i mitjana grandària. Amb l’objectiu de corregir un repartiment desigual en la superfície de l’explotació. I reduir les barreres d’entrada a l’activitat agrària a llauradors/as amb condició de vulnerabilitat econòmica, social, familiar o de gènere.

El barem també buscava afavorir la transició agrícola cap a pràctiques més beneficioses per a la població i el medi ambient, així com la millora, promoció i generació d’ocupació en aquest sector.

Les 25 persones beneficiàries suposen cobrir un total de 54,84 hectàrees, el 23,6% de la superfície agrícola productiva d’Alboraia. Aquest treball parteix del grup motor d’agricultors amb el qual l’Ajuntament d’Alboraia porta treballant des de fa anys, emmarcat dins del Pla d’Acció per a l’Activitat Agrària realitzat per tècnics municipals en col·laboració amb aquests professionals de l’horta i amb la fundació Assut.

En aquest sentit, l‘alcalde, Miguel Chavarría, explica aquest nou pas dins del projecte global: “Portem anys treballant amb ells i elles, de prop, coneixent les seues necessitats i demandes, analitzant les possibles solucions, elaborant un Pla d’Acció amb el qual poder fer un seguiment i sempre en col·laboració amb els agricultors. I continuarem, per descomptat”.

Foment de la venda directa

No és l’única mesura que s’ha dut a terme dins d’aquesta guia col·laborativa per a millorar l’espai de treball del sector. En 2023, l’Ajuntament d’Alboraia va posar en marxa la plataforma “De l’horta a casa”, que compta amb un lloc web en el qual els agricultors poden vendre a la població de manera directa, sense intermediaris, els seus productes, respectant un preu de venda just, a més d’ajudar-los a posar en marxa altres vies de venda com a Whatsapp i les xarxes socials.