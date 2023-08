Alboraia: Solidaritat i Agermanament en el Dia de la Independència d’Ucraïna

Alboraia Solidària: Suport actiu a la causa ucraïnesa

Unió especial amb Irpín: Reflex d’una Europa unida en busca de la pau

El 24 d’agost, l’Ajuntament d’Alboraia es va unir a la celebració europea del Dia de la Independència d’Ucraïna, commemorant els 22 anys d’autodeterminació del país front a l’URSS. En un acte emotiu, Miguel Chavarría, l’alcalde d’Alboraia, junt amb membres de la Corporació Municipal, treballadors del Consistori i ciutadans d’Alboraia, es van concentrar davant les portes de l’administració pública per expressar el seu suport a Ucraïna i reclamar pau a Rússia.

Amb les banderes d’Ucraïna i Irpín onejant, Chavarría va destacar la importància de la solidaritat europea, especialment l’unió expressada per les banderes d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana. “Un símbol d’unió”, va afirmar, “i un suport ferm i indestructible a la independència d’Ucraïna.” El creixement de la comunitat ucraïnesa a Alboraia durant l’últim any i mig demostra el compromís de la ciutat amb aquesta causa.

Alboraia ha estat una figura destacada en l’ajuda europea a Ucraïna des de l’inici del conflicte. Es va crear la iniciativa ‘Alboraia Solidària’, una aliança entre els Serveis Socials locals, diverses associacions i ONGs, que es va centrar en l’enviament de material sanitari a zones afectades. A més, la ciutat ha acollit a nombroses famílies refugiades, ajudant-les a integrar-se i proporcionant activitats recreatives, especialment per a la joventut. Una de les accions destacades va ser l’enviament de tres generadors d’energia a Irpín i la col·laboració amb l’ONG Tira Avant, així com la realització de la carrera 7K Port Saplaya, amb l’objectiu de recaptar fons.

La relació especial entre Alboraia i Ucraïna no es limita simplement a la solidaritat en temps de crisi. L’agermanament entre Alboraia i la ciutat d’Irpín reflecteix una connexió més profunda, iniciada a través de la fundació Juntos por la Vida. Tot i que els tràmits es van iniciar poc abans del conflicte i van ser interromputs per l’ocupació russa, recentment han rebut l’aprovació del Ple Municipal. L’agermanament serveix com a plataforma d’intercanvi cultural i social amb Irpín, i es consolida com a prova de la “voluntat d’Alboraia d’estrenyer llaços a escala internacional”, afirmava Chavarría, subratllant que “només amb una Europa unida podem superar totes les crisis que ens esperen”.