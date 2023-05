AlboraJazz la millor música de jazz a l’Horta Nord

El festival de jazz d’Alboraia presenta la seua programació amb Nacho Mañó i Gisela Renes

Divendres passat 5 de maig l’Ajuntament d’Alboraia, a través de la seua regidoria de Cultura. Va presentar a unes 200 persones la tercera edició del festival de jazz, AlboraJazz que acull a músics d’àmbit local, nacional i internacional.

Els concerts tindran diferents localitzacions com l’Auditori Municipal, la plaça de la Senyoria de Port Saplaya i la plaça General Basset de La Patacona. Es podrà gaudir els dies 10, 15, 16, 17 i 18 de juny, a més seran gratuïts i de lliure accés.

L’obertura del Festival la van realitzar Nacho Mañó i Gisela Renes acompanyats pels músics Mariano Steimberg a la percussió i d’Ales Cesarini al contrabaix. Nacho i Gisela són dos artistes que lideren el seu projecte musical des de 2009. Amb clares influències de la bossa nova, el jazz i el bolero.

Un treball molt íntim, compost majoritàriament per cançons originals, tant de Nacho com de Gisela. Amb alguna versió i amb col·laboracions del món de la poesia o l’art. ‘Febrero 2021‘ és el primer single, una cançó composta per Nacho, que recorda a l’estil pop més sofisticat de Presuntos Implicados.

Aquest concert va tindre lloc a la terrassa de la Casa de la Cultura ‘José Peris Aragó’. Que va acollir a unes 200 persones que van gaudir de la música i del paisatge del municipi. Totes dues característiques que acompanyaran les pròximes trobades del AlboraJazz.

A l’esdeveniment va assistir l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría junt amb el regidor de Cultura, Manuel Andreu i la resta de membres de la Corporació Municipal. Així com professionals del món de la música.

La següent cita serà el dijous 15 de juny a les 20.00 hores

Aquesta tercera edició acollirà dissabte que ve 10 de juny una cercavila itinerant per Alboraia, La Patacona i Port Saplaya amb Laove Brass Band. La següent cita serà el dijous 15 de juny a les 20.00 hores a l‘Auditori Municipal amb Álex Conde Flamenc Trio i el divendres 16 de juny serà una vesprada inoblidable en la plaça de la Senyoria amb un doblet de concerts sorprenents; a les 20.00 hores actuarà ‘Un Quintet’ Projecte… ‘Bach goes Jazz’ i a les 22.30 hores Perico Sambeat Quartet ‘Atlantis’.

Continuant amb els doblets de concerts inoblidables de jazz, el dissabte 17 de juny. En la plaça General Basset, a les 19.30 hores actuarà Sure Cards i a les 22.30 hores farà presència Sara Dowling i Big Band Sedajazz. Per a finalitzar el programa musical tancarà aquest cicle de concerts la Big Band Blue a les 20.00 hores el diumenge 18 de juny en la plaça de la Constitució d’Alboraia.

Sense cap dubte el Festival de Jazz, AlboraJazz, s’ha consolidat dins del panorama musical i és una cita ineludible per a totes aquelles persones enamorades d’aquest estil musical. Que han trobat a Alboraia una oferta per a tots els públics. On l’encant del municipi; horta i platges, fan que aquesta cita siga cada any més esperada.

Per a més informació sobre els esdeveniments es pot consultar la seua pàgina web: https://alborajazz.com