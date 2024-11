Alcaldesses de Catarroja, Paiporta i Benetússer exigeixen accions immediates per la reconstrucció després de la DANA

Les alcaldesses de Catarroja, Lorena Silvent; Paiporta, Maribel Albalat; i Benetússer, Eva Sanz, han alçat la veu per denunciar la “descoordinació i la inoperància” en la gestió de la crisi provocada per la DANA.

Han destacat que, Un mes després de la catàstrofe, els llims encara omplin carrers i garatges, els centres educatius romanen tancats i les infraestructures municipals segueixen devastades.

Les edils reclamen tindre representació en el CECOPI, on es prenen decisions “des de la distància i sense conéixer la realitat dels pobles afectats”, cosa que, segons elles, ha provocat una gestió inadequada de les emergències.

Els problemes principals se centren en la retirada de llims de zones privades, com garatges i fosses d’ascensors, la qual cosa consideren una prioritat per evitar riscos per a la salut pública. Així mateix, exigeixen una actuació immediata de la Conselleria d’Educació per assegurar la reobertura dels centres educatius amb garanties de seguretat, especialment després del tràgic accident d’un operari a Massanassa.

També denuncien la falta de transport públic adequat, fet que afecta greument la mobilitat dels veïns que han perdut els seus vehicles.

Les alcaldesses han remarcat el sentiment d’abandonament per part de les institucions autonòmiques i provincials i han assegurat que continuaran exigint responsabilitats i actuacions eficients per a la reconstrucció dels seus municipis. “Els nostres pobles estan trencats pel dolor i la destrucció, però no ens rendirem fins a recuperar-los completament”, han conclòs.