El frontenis torna a estar d’enhorabona en Alcàntera de Xúquer. Del 8 al 10 de juny es va a celebrar el campionat final d’este esport

El nivell dels seus esportites unit a les instal.lacions que compta la localitat han motivat esta final al municipi

Un esdeveniment amb molta expectació per als esportistes que participaran en el campionat, així com per als veïns i veïnes