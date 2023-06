Alcàntera del Xúquer acull el Campionat d’Espanya de Frontenis, tenint representació local tant en la primera, com en la tercera divisió. Per a la jornada es tenen tres finals, de primera, segona i tercera categoria, partint de 16 parelles en cada una. Més concretament, aquesta fase final suma un total de més de 50 parelles que jugaran al torneig, més totes aquelles que no s’han pogut classificar.

Aquesta final ha estat plena d’emotivitat per a l’equip amfitrió com a conseqüència de la recent mort del president del club. Açò ha fet que els jugadors s’entreguen en cos i ànima al joc per poder dedicar-li les seues victòries.

Finalment, la competició va resultar amb un doblet històric per al club d’Alcàntera, aconseguint 2 medalles d’or, una a la categoria de tercera divisió de la mà de Guillermo Fernández i Eloy Penalva. I, també, Pablo Penalva i Enric Cuenca foren campions en la primera divisió. La més sincera enhorabona per als guardonats i per al Club.