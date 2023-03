Amb motiu del Dia Internacional pels Rius s’ha realitzat durant el dia d’avui una visita a l’obra de la vorera del riu Xúquer a la zona recreativa de les penyetes d’Alcàntera del Xúquer. La confederació ha confeccionat una escollera de pedra seca. Com a cantera de quatre metres d’altura i dos àrees escalonades protegides per unes maderes. Que arriben fins a l’àrea recreativa de les penyetes on aniran situats els arbres de ribera, que atorgaran ombra a zona. Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta està impulsant-se un projecte per retirar tota la canya de la vorera del riu i aprofitar-lo per a l’ús de la població. La confederació Hidrogràfica del Xúquer ja es troba treballant en aquest projecte, duent a terme altres actuacions com la de la localitat de Sumacàrcer.