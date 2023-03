La realitat de les dones de l’Equador arriba a Alcàsser amb el Fons Valencià per la Solidaritat

El projecte “Ser dona al Sud” del Fons Valencià i la Diputació de València. Ha apropat a la població d’Alcàsser testimoniatges en primera persona de dones del sud

En el marc de les Jornades d’Igualtat organitzades per l’Ajuntament d’Alcàsser amb motiu del Dia Internacional de la Dona . El projecte ‘Ser dona al Sud 2023’ del Fons Valencià per la Solidaritat, cofinançat per la Diputació de València. Ha arribat a Alcàsser per a donar a conéixer. Amb testimoniatges en primera person. La realitat de les dones equatorianes i la seua lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del sud.

Visita a Alcàsser, la delegació equatoriana

Durant la visita a Alcàsser, la delegació equatoriana, formada per Zoila Chimborazo. Artesana i presidenta de la “Cooperativa Padre Rafel González”; Flor Lema, artesana i gerent de la cooperativa. Danilo Barreto, director de Desenvolupament Social del municipi equatorià de Biblián. Estefania Crespo, tècnica de Suport Social de Biblián. Han realitzat una trobada institucional a la qual ha assistit tant l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, com la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo; però també una trobada social.

L’objectiu no ha sigut un altre que compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques d’igualtat i de desenvolupament socioeconòmic. Amb perspectiva de gènere que fomente l’autonomia de les dones.

En concret, a Alcàsser, la delegació equatoriana ha dut a terme una conferència al voltant d’una exposició per a traslladar la seua realitat i la incidència. Que ha tingut el municipalisme valencià solidari en el desenvolupament propi, familiar i territorial. D’altra banda, s’ha realitzat una jornada de convivència amb persones de la corporació i tècniques. Així com amb entitats socials, per a compartir eines que transformen la vida de les dones.

Tant l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, com la regidora d‘Igualtat, Cristina Lucendo, s’han mostrat satisfetes amb aquesta trobada que. «Ens ha permés conéixer de primera mà altres realitats, així com compartir sinergies per a continuar lluitant per la igualtat de gènere».

‘Ser dona al Sud’ és un projecte que va nàixer en 2004 i que, després de 18 edicions. Ja s’ha consolidat com un programa educatiu i de cooperació internacional per al desenvolupament de la igualtat i l’enfortiment institucional.