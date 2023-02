L’Ajuntament d’Alcàsser continua apostant per l’administració electrònica per a millorar la vida de les persones

L’Ajuntament d’Alcàsser continua en la seua aposta per una administració electrònica que millora els serveis municipals i la vida de les persones.

En aquesta ocasió, s’ha aplicat la transformació digital per a ajudar al comerç local, però també a les persones desocupades.

D’aquesta manera, no només s’han reforçat els portals web de Comerç i les àrees industrials L’Alter i El Pla amb noves seccions que permeten trobar de manera molt més senzilla la informació rellevan. Sinó que també s’ha modernitzat tant el portal de Formació per a l’ocupació, permetent la inscripció a esdeveniments de formació. Com el portal de l’Emprenedor i l’Ocupació PORTALEMP en el qual les empreses poden pujar les seues vacants. Les persones desocupades poden inscriure’s i actualitzar el seu currículum i les persones emprenedores poden localitzar informació útil per al seu projecte empresarial.

Formació sobre com accedir i utilitzar aquestes plataformes

En aquest sentit, i amb l’objectiu d’acostar aquestes eines a la ciutadania, s’ha impartit formació sobre com accedir i utilitzar aquestes plataformes per a millorar i agilitzar la cerca d’ocupació. Així mateix, Alcàsser compta amb el caixer autoSERVEF. Que evita desplaçaments a persones desocupades a l’hora de gestionar la seua demanda d’ocupació. Però també amb un servei d’ordinadors en ADL i Biblioteca, i la col·laboració de l’àrea de Serveis Socials. Per a la gestió d’ajudes i subvencions locals, autonòmiques i nacionals.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat «la importància d’aquesta mena d’accions que, mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Facilitem el dia a dia als veïns i veïnes d’Alcàsser fent més accessibles totes les gestions».

De fet, destaca l’èxit de l’última campanya de ‘Bonos Comprar En Alcàsser’ en la qual es va utilitzar una potent eina. Empleada per un total de 17 municipis, a base de codis QR validats pels mateixos comerços mitjançant smartphones.

A més, la plataforma pròpia d’ocupació, PORTALEMP, ha sigut una eina digital fonamental que ha permés el registre i l’atenció de 989 persones en cerca d’ocupació. Així com l’actualització de perfils i currículums, posats a la disposició de totes les empreses dels dos polígons industrials i comerços de la localitat, a manera de portal d’ocupació estil InfoJobs o LinkedIn.

Finalment, és ressenyable la gran acceptació que està tenint el nou portal de turisme local, dirigit als més de 86.000 visitants, en els 12 últims mesos, de la pàgina web de l’Ajuntament.