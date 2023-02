Alcàsser aplica la transformació digital per a ajudar la Policia Local a millorar la seguretat de la ciutadania

S’ha dotat a la Policia Local d’Alcàsser de més mitjans i recursos per a facilitar el treball diari

L’Ajuntament d’Alcàsser ha dotat a la Policia Local de més mitjans tecnològics i recursos per a facilitar el treball diari. Però també per a millorar la seguretat de la ciutadania.

En paraules de l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «des d’aquest ajuntament, estem convençuts de la importància d’apostar per la transformació digital. En tots els departaments per a una major eficiència i eficàcia en el nostre treball que, al final, repercuteix en els nostres veïns i veïnes».

Renovació de tots els sistemes d’informació

D’aquesta manera, a més de renovar tots els sistemes d’informació, s’han incorporat, recentment, càmeres corporals, que es col·loquen als uniformes dels agents. Per a registrar les interaccions amb la ciutadania, millorar la transparència en les actuacions policials i reduir l’escalada de tensió en determinades situacions. Així mateix, s’ha ampliat el sistema de videovigilància que cobreix diversos punts conflictius de trànsit al municipi, incloent-hi ara els polígons de L’Alter i El Pla.

Connexió via wifi del dron gestionat per la Unitat Delta

Cal destacar, a més, tant la posada en marxa de la connexió via wifi del dron gestionat per la Unitat Delta. Que permet el visionament en temps real a través d’un canal privat de YouTube o des dels mòbils dels agents. Com de la iniciativa de l’ADN Caní, impulsada al costat d’altres 20 municipis de l’Horta Sud. Aquest cens caní permet localitzar a les mascotes en cas de pèrdua o robatori (si li han extret el xip). A més contribuirà a mantenir netes les ciutats mitjançant sancions a les persones incíviques.

Finalment, no només s’ha facilitat la connexió, mitjançant REDSARA, als sistemes informàtics de l’Administració General de l’Estat. Que permet l’accés a la DGT,VioGen o Guàrdia Civil per a gestionar amb més rapidesa tots els processos d’investigació policial. Sinó que també s’ha potenciat la formació de la Policia Local d’Alcàsser en matèria de ciberseguretat, intel·ligència artificial o administració electrònica, entre altres.

Geolocalització de persones amb Alzheimer

I aquesta transformació digital continua avançant. De fet, els reptes smart city, en els quals ja s’està treballant conjuntament amb l’àrea de Serveis Socials. Estan relacionats amb la geolocalització de persones amb Alzheimer o altres malalties mentals; vincular el dron de la Policia Local amb els dispositius de geolocalització per a persones amb Alzheimer i dones víctimes de violència de gènere quan l’agressor haja vulnerat l’ordre d’allunyament; així com la creació de pictogrames amb format digital per a informar persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme; o passos de vianants amb sensors – s’està acabant d’implantar una prova pilot – per a reforçar la seguretat dels xiquets i xiquetes i persones amb diversitat física i/o sensorial.

La Policia Local d’Alcàsser ha complit 50 anys al servei de la ciutadania. Per a commemorar-ho, s’ha creat un documental que repassa la seua història i el treball que realitzen cada dia. Es pot consultar a través d’aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=wr19of1mou8