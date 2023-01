Alcàsser aprova el seu pressupost municipal per a 2023 que ascendeix a 8.311.291 €, un 9,19% més que en 2022

El pressupost municipal per a 2023 es caracteritza per la millora dels serveis i la congelació d’impostos

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat el pressupost municipal per a 2023 que ascendeix a 8.311.291,77 €. La qual cosa suposa un augment del 9,19% respecte a l’exercici anterior. Com ha explicat l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «són uns comptes municipals que es caracteritzen per la millora dels serveis per a la ciutadania. Però també per la congelació d’impostos». Així mateix, Zamora ha ressaltat que «es mantenen aspectes com l’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i el deute zero».

Així, en el capítol de despeses, es contempla tant les pujades salarials de la plantilla municipal i les noves incorporacions per a una millor eficàcia en la gestió. Com els contractes de neteja viària, dels nous centres educatius i del manteniment de parcs i jardins. Així mateix, es mantenen les ajudes socials i s’incrementen les subvencions.

D’altra banda, el pressupost municipal per a 2023 prioritzarà, d’una banda, la promoció dels motors econòmics de la localitat, com són el comerç local, les dues àrees industrials i l’agricultura. A més, s’incrementen les partides per a Educació i Cultura. Donant continuïtat a accions com les beques menjador, el xec infantil o el conveni amb CulturArts. La qual permet tindre millor programació cultural i festiva en el municipi.

Tampoc s’obliden les inversions en Benestar Social. Com explica Zamora, «es tracta d’un pressupost estable, fort, ajustat i de caràcter social. Donant prioritat d’atenció a les persones amb més mancances per a cobrir les seues necessitats i facilitant-los un camí per a la seua inclusió en la societat. Però sense deixar d’atendre les peticions i les prestacions de la resta de veïns i veïnes».

Comptes municipals

En aquest sentit, els comptes municipals contemplen la consolidació dels serveis de cures i els programes dirigits a l’atenció de la salut mental. Així com la consolidació de serveis ja existents, com Policia Local, Escoles i Instal·lacions Esportives, Biblioteca, Brigades d’Obres i Neteja, Mercat Municipal, Centre Cultural, Centre Social, Espai Jove-DAU, Escoleta Municipal, Escola d’Adults i Programes de Formació. Destacant l’eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni com a fil conductor transversal i denominador comú en totes les partides de despesa corrent i d’inversions.

Cal destacar que les inversions que aniran destinades a la millora d’infraestructures provindran, en part, del romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de 2022.

«Estem davant un pressupost per a la reconstrucció d’Alcàsser. Aquesta partida pressupostària, juntament amb les ajudes i inversions que es finançaran mitjançant romanent de tresoreria positiu. Ens permetran continuar posant en el focus de les polítiques municipals a les persones», ha conclòs l’alcaldessa.