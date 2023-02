S’ha fet balanç de les actuacions realitzades i propostes de treball per a una millor atenció i protecció a les víctimes

L’Ajuntament d’Alcàsser ha convocat la Mesa de seguiment contra la Violència de Gènere. Amb l’objectiu de fer balanç de les actuacions realitzades. Fer un seguiment dels casos de violència de gènere del municipi; i posar en comú les novetats i propostes de treball per a millorar l’atenció i protecció de les víctimes.

A més de l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, en la mesa de seguiment han participat la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo. Representants dels cossos i forces de seguretat (Policia Local i Guàrdia Civil). Un equip multidisciplinari dels Serveis Socials municipals; representants de l‘Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte; Centre Dona 24 hores; i l’orientadora del centre educatiu Santísimo Cristo de la Fe.

Durant la reunió, s’han destacat les diferents activitats de prevenció i sensibilització que s’estan desenvolupant al municipi. I és que cal destacar que des de l’Ajuntament d’Alcàsser no només es duen a terme accions de sensibilització en els diferents centres educatius. Sinó que, des de 2021, Alcàsser compta amb un protocol municipal d’actuació en casos de violència de gènere.

Un protocol que busca optimitzar els recursos socials per a evitar que les víctimes se senten desemparades. Prestant una atenció integral, ràpida i el més eficaç possible.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que «avançar tant en la prevenció, com en la protecció de les víctimes és fonamental per a aquest ajuntament, i per això l’abordem de manera transversal. Aquesta mesa de seguiment ens permet, per tant, continuar actualitzant els recursos disponibles per a l’atenció de les víctimes».