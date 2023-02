La temàtica de l’edició de 2023 serà ‘Dones amb Art’

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcàsser, amb motiu del 8 de Març (Dia Internacional de la Dona) ha convocat la tercera edició del Premi Literari Carme Miquel. En la modalitat de relat curt. La temàtica d’aquesta tercera edició serà ‘Dones amb Art’. Així, els relats presentats hauran de fer referència a històries de dones que es dediquen o destaquen al cinema, el teatre, la música o el cant.

Com ha explicat la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo «L’objectiu és sensibilitzar a la societat de la necessitat de continuar avançant cap a la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Amb aquest premi literari, que ja està consolidat en el municipi, aportem el nostre granet d’arena».

Tres categories segons les edats

S’han establit tres categories segons les edats. La Infantil, per a menors de 6 a 12 anys; la Juvenil, de 13 a 18 anys; i la de Persones Adultes per a majors de 18 anys. En el cas que la participació siga d’un centre educatiu, el professorat haurà de fer una preselecció d’un màxim de cinc relats per classe.

El termini per al lliurament dels relats finalitzarà el 14 d’abril. Els únics requisits per a participar són ser major de 6 anys i estar empadronat o escolaritzat a Alcàsser.

Els treballs es presentaran per correu electrònic a l’adreça: biblioteca@alcasser.es. Si són manuscrits, es presentarà en sobre tancat a la Biblioteca Municipal d’Alcàsser.

El jurat

Després de la valoració del jurat. Que estarà format per una persona representant de l’àrea d’Igualtat, de la Biblioteca Pública Municipal, del col·lectiu La Figuera, un docent d’FPA i la regidora d’Igualtat, es comunicarà a les persones guanyadores via telefònica i a través de la web de l’Ajuntament.

Finalment, s’han establit dos premis en cada categoria. Que seran una tauleta i un diploma acreditatiu tant per al primer premi, com per al treball finalista. Totes les bases per a participar es poden consultar a la web de l’Ajuntament.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha animat a la ciutadania a «participar en aquesta tercera edició dels premis Carme Miquel. Ja que és una oportunitat perfecta per a mostrar tot el talent dels veïns i veïnes del nostre poble».