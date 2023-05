Alcàsser duu a terme una ambiciosa transformació digital en tots els seus departaments

Aquest procés de transformació digital es va iniciar en 2019, aplicant-se en totes les àrees de gestió per a millorar l’eficiència

Des de 2019, l’Ajuntament d’Alcàsser ha dut a terme una completa i ambiciosa transformació digital. Que s’ha anat aplicant progressivament en tots i cadascun dels departaments amb l’objectiu d’agilitzar i millorar l’eficiència en la gestió municipal. Una transformació que, en paraules de l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha suposat «una inversió tant en noves tecnologies. Com en formació per al personal de l’Ajuntament. Però també per a la ciutadania, sempre amb la intenció que ningú es quede arrere en aquest canvi al món digital».

Així, en l’àmbit de la tecnologia, cal destacar el desenvolupament del portal de reserves per a l’àrea de Biblioteca, Esports i Cultura. El portal per als bons comerç a Alcàsser. El portal per a comunicar incidències en l’àrea d’Urbanisme; o el portal Etributa per al pagament en línia de tributs, entre altres.

Així mateix, destaca la incorporació de nous recursos per a la Policia Local d’Alcàsser. Com les càmeres corporals, el dron, noves càmeres de vigilància o la recent implantació de l’ADN Caní. En definitiva, eines que els permeten desenvolupar millor el seu treball i, per tant, «garantir, encara més, la convivència i la seguretat de la ciutadania». Ha recalcat Zamora.

Un programa formatiu

Una transformació que, per descomptat, ha hagut d’anar acompanyada d’un programa formatiu, en primer lloc, dirigit al personal del consistori. En aquest sentit, s’ha potenciat l’adaptació de tots els recursos humans de l’Ajuntament a les noves tecnologies mitjançant els cursos i jornades sobre ciberseguretat. Protecció de dades, administració intel·ligent o l’ús del portal GLPI per a la gestió d’incidències. En aquest últim punt, és necessari ressenyar. Que, gràcies a la formació, en els primers 4-5 mesos de la seua implantació, els departaments han gestionat més de 900 incidències.

D’altra banda, des del consistori s’ha llançat el curs “Taller de Transformació Digital: Administració i Ciberseguretat”. Impartit de manera periòdica, el primer dimarts de cada mes. En aquest curs, dirigit a la població en general. Les persones participants estan aprenent com fer ús d’Internet de manera segura. Així com realitzar tràmits en línia o aprendre a instal·lar i usar els certificats digitals.

Com ha apuntat Zamora, «tot aquest treball ha sigut possible, d’una banda, gràcies al treball exercit tant pel responsable tècnic de noves tecnologies designat en cada àrea, com pel personal de pràctiques que va estar en el consistori gràcies als programes formatius de Labora, ECOVID i EMPUJU; però també per tot el personal de l’Ajuntament que s’ha implicat en el procés de transformació».

A conseqüència d’aquest gran canvi, l’Associació de Tècnics d’Informàtica de l’Administració Local (ATIAL) ha contactat amb l’Ajuntament d’Alcàsser per a convidar-li a exposar tots aquests avanços.