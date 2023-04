Alcàsser implanta l’ADN Caní

Aquest cens genètic permetrà millorar la convivència i promoure la tinença responsable d’animals

L’Ajuntament d’Alcàsser posa en marxa l’ADN Caní en la localitat. Aquesta setmana tenia lloc tant la primera formació, com les primeres recollides de mostres. Es tracta, així, d’una iniciativa que pretén, d’una banda, millorar la convivència i promoure la tinença responsable d’animals.I per un altre, sancionar les conductes incíviques.

Com ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «aquest cens genètic permetrà, a més, localitzar a l’animal en cas de pèrdua, robatori o extracció del xip, així com mantenir els carrers del nostre poble nets. Ja que se sancionarà a aquelles persones que no recullen els excrements de les seues mascotes».

Alcàsser és un dels 20 municipis que es va sumar a aquest projecte impulsat des de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Després del període de registre dels animals, que ha estat completament subvencionat per la Mancomunitat, comença ara el període de recollida de mostres.

Aquelles persones que vulguen registrar als seus animals, poden continuar fent-ho amb un cost de 36,40 euros a través de la pàgina web http://mancomunidadhortasud.adncanino.es. Una vegada enviat el formulari, l’Ajuntament validarà la petició en un termini de 48-72 hores i enviarà un SMS amb el bo per a realitzar la prova.

Amb eixe bo, serà necessari acudir a una de les clíniques veterinàries adherides a la campanya (https://www.mancohortasud.es/serveis/cens-comarcal-adn-cani/) perquè li realitzen la prova genètica a l’animal i que s’incloga en el cens.