Alcàsser impulsa uns cursos d’alfabetització digital

Amb l’objectiu de reduir la bretxa digital, aquests tallers s’impartiran les vesprades del primer dimarts de mes. En el Centre Social de la mà de la Universitat de València

L’Ajuntament d’Alcàsser posarà en marxa uns cursos que busquen reduir la bretxa digital entre les seues veïnes i veïns. Una iniciativa impulsada per l’àrea de Transformació Digita. Que permetrà formar als i les assistents en els coneixements i habilitats necessàries per a manejar un ordinador i executar les aplicacions bàsiques per a incorporar tant en el dia a dia com en un entorn laboral.

Així mateix, aquest nou servei facilitarà, a més, l’accés als serveis que s’han impulsat pels diferents departaments del Consistori. I altres administracions públiques per a poder realitzar tota mena de tràmits.

Els cursos d’alfabetització digital s’impartiran per part de professorat de la Universitat de València. Amb una periodicitat mensual. Se celebraran en el Centre Social de la localitat durant les vesprades del primer dimarts de mes (2 de maig, 6 de juny i 4 de juliol). En horari de 17.00 a 20.00 hores.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha valorat la realització d’uns cursos. Amb els quals “volem donar a la ciutadania diverses eines que els permeten desenvolupar-se en un món cada vegada més digital. Facilitant el seu accés a diferents serveis públics que requereixen tràmits online. O coneixements bàsics per a l’ús d’un ordinador en la seua vida quotidiana o laboral”.

Les persones interessades a participar hauran d’enviar un correu electrònic a tdigital@alcasser.es indicant les seues dades personals (nom i cognoms, telèfon i email de contacte).