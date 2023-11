Ja s’ha inaugurat a Alcàsser l’exposició que han realitzat els escolars del municipi per treballar els drets de la infància.

Un treball lúdic i didàctic perquè els xiquets coneguen a fons quins són els seus drets

Tots els alumnes d’Alcàsser visitaran l’exposició per veure com els seus companys han plasmat amb dibuixos els drets dels més petits. Uns drets que sovint són desconeguts fins i tot pels adults

El 20 de novembre se celebra el dia mundial de la infància. Per a recordar que tots els xiquets i xiquetes tenen dret a la salut, l’educació i la protecció. Exposicions com aquesta serveixen per destacar que la infància és el col·lectiu més vulnerable i el que més sofreix les crisis i els problemes de les societats.