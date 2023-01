Els programes d’activitats estan dirigits a persones majors, dones i persones amb diversitat funcional

L’Ajuntament d’Alcàsser ha iniciat una nova edició dels programes comunitaris de Serveis Socials municipals. Una iniciativa impulsada a través de l’àrea de Benestar Social i Igualtat. Que arriba amb l’inici del nou any després del bon acolliment de les edicions anteriors.

Després de la realització del taller destinat a les dones aquest dimarts, aquest dimecres 11 de gener s’inicia el programa destinat a les persones amb diversitat funcional. Aquest taller es realitzarà cada dimecres i divendres de 18 a 19.30 hores. Per part seua, el dijous 12 de gener serà el torn del taller de majors, que es realitzarà de 18 a 19.30 hores. Totes activitats tenen lloc en el Centre Social i aquelles persones interessades únicament han d’acudir en la data i hora indicada.

Així, l’Ajuntament d’Alcàsser aposta, una vegada més, per aquests programes d’activitats que, com destaca la regidora Paqui Abella, “busquen la dinamització i l’apoderament d’una part important de la ciutadania, com són les persones majors, les dones i persones amb diversitat funcional”.

Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora es mostra “molt satisfeta” amb la represa d’aquests programes i anima als veïns i veïnes d’Alcàsser a participar d'”unes activitats que ajuden als col·lectius més vulnerables i que permeten treballar aspectes fonamentals com la ment i el cos a través de la diversió”.