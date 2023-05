A més de l’estratègia posada en marxa per a una millor gestió energètica, des del consistori es treballa en la posada en marxa de passos de vianants amb sensors o pictogrames digitals, entre altres iniciatives

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aplicat la transformació digital de manera intensiva en l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient. Aconseguint una millora dels serveis, però també un important estalvi en la factura elèctrica municipal. Per a això, s’ha necessitat un procés de canvi en el qual s’ha apostat per la digitalització dels diferents departaments del consistori.

Concretament, en el cas de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient. No només s’han posat en marxa diferents portals d’informació ciutadana, com el portal del PUAM (Pla Urbà d’Actuació Municipal). Per a la consecució dels objectius de l’Agenda 2030. El portal de Subministraments Energètics, que mostra l’evolució i distribució de la despesa pública de llum i gas. O el portal Sentilo Smartcities amb informació sobre els sensors meteorològics, de mobilitat o de localització dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Sinó que, a més, s’ha millorat la gestió de serveis, com la neteja de solars mitjançant tecnologia d’anàlisi digital d’imatges via satèl·lit. S’ha agilitzat el procés de registre d’incidències; o la gestió de la factura energètica. Gràcies a les dades obtingudes pels sensors instal·lats per l’Ajuntament, que compta amb dades molt més precises, entre altres accions.

Així mateix, cal destacar que s’han dut a terme diferents projectes encaminats a una millor gestió energètica i una reducció de la despesa en les dependències municipals. Com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escoleta Infantil, l’edifici Plalesa del Poliesportiu Municipal, la Llar del Jubilat i el Centre Social. Totes elles estan controlades de manera remota, per equips connectats a Internet. La qual cosa permet buidar les seues dades en les plataformes de l’Ajuntament i millorar la gestió i el control sobre el consum i la factura elèctrica.

Amb l’ajuda d’aquests sistemes digitals, el consistori no només ha aconseguit reduir un 30% el seu consum energètic des de l’any 2019. Sinó que aquest sistema de control ha sigut reconegut com un cas d’èxit per AVAESEN.

Com ha destacat l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «aquests projectes ens permeten millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Així com impulsar a Alcàsser com un municipi pioner en la transformació cap a la Smart City».

En aquest sentit, Zamora ha avançat alguns dels projectes en els quals s’està treballant des del consistori per a abordar els reptes de Smart City del futur. Com «la creació de passos de vianants amb sensors i indicadors que s’instal·laran en punts estratègics – ja hi ha una prova pilot – per a persones amb diversitat o menors; però també la instal·lació de pictogrames amb format digital per a informar les persones amb trastorn de l’espectre autista, entre altres iniciatives».