Alcàsser ofereix orientació laboral i formativa a 15 joves a través del programa Jove Oportunitat (JOOP)

Aquest programa, finançat per l’IVAJ, cerca lluitar contra l’abandó escolar prematur

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa el programa Jove Oportunitat (JOOP). Finançat per l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut), té com a objectiu lluitar contra l’abandó escolar prematur. Per a això, un total de 15 joves rebran orientació laboral i formativa per a augmentar el seu índex d’ocupabilitat. A través del que es coneix com a coach motivacional.

El programa té una duració de cinc mesos en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. Cada dia, les persones participants reben un 90% de classes d’orientació per a buscar la seua vocació; i un 10% de formació acadèmica. A més, realitzen visites a empreses – hi ha programades un total de 12 – i es fomenta l’oci saludable amb escapades a espais d’oci i socials d’Alcàsser.

El regidor de Joventut, Xisco Martínez, s’ha mostrat «molt satisfet de poder haver portat el programa JOOP a Alcàsser perquè estem convençuts que es tracta d’una iniciativa en la qual aquells joves que no s’han adaptat al sistema educatiu actual trobaran noves oportunitats de futur».

Impartit en El DAU d’Alcàsser per una psicòloga de l’IVAJ, aquest programa utilitza una pedagogia diferent, més dinàmica. Gràcies a la qual les persones participants recuperen la motivació per estudiar la formació necessària per a accedir al món laboral.

Per a l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «programes com el de Jove Oportunitat, que ajuden a joves que han abandonat els seus estudis abans d’aconseguir el graduat escolar, són fonamentals per a oferir-los alternatives que els ajuden a augmentar les seues possibilitats formatives i laborals».