Alcàsser plantarà el dilluns la Falla Municipal de Serveis Socials

L’acte començarà a les 18.00 a la plaça del Castell amb música i bunyols amb xocolate

Un any més, Alcàsser plantarà la Falla Municipal de Serveis Socials a la plaça del Castell. Serà aquest dilluns, 13 de març, a les 18.00 hores, quan arrancarà l’acte en el qual no faltarà la música de la batucada amb l’acompanyament de les tres comissions falleres d’Alcàsser – Falla Raval, Mercat i Trinquet – la música de la Societat Musical d’Alcàsser, així com berenar de xocolate i bunyols.

Una jornada festiva en la qual es plantarà aquesta falla elaborada per l’alumnat dels Tallers de Diversitat, Majors i Dones de l’àrea de Benestar Social. A més, assistirà tant l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, com altres representants de l’equip de govern.

Zamora ha animat a «tots els veïns i veïnes a participar d’aquest acte que, per fi, recupera la normalitat després d’aquests anys de pandèmia. És un dia per a celebrar i gaudir de l’ambient faller».