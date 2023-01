Alcàsser posa en marxa un nou portal de turisme

L’Ajuntament avança en la seua transformació digital amb aquesta plataforma per a presentar els seus encants a futurs visitants

L’Ajuntament d’Alcàsser continua avançant en la seua transformació digital. Amb la posada en marxa d‘un nou portal de turisme. Que té com a objectiu posar en valor la seua història, llocs d’interés i agenda d’oci per a futurs visitants i veïnes i veïns.

«El nostre municipi té molts encants i un patrimoni i tradicions de gran riquesa. Per això, volem donar-los a conéixer al món a través d’aquesta eina. Que ens informa de la nostra història, personatges, rutes, llocs d’interés, esdeveniments culturals i gastronomia. Així com d’altres aspectes d’utilitat per als qui ens visiten, com on allotjar-se o com arribar fins ací», ha explicat Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser.

Aquest nou portal s’ha desenvolupat utilitzant el programari lliure DRUPAL. Inclou seccions com ‘Alcàsser’, per a accedir a la seua història i personatges i descarregar els Butlletins d’Informació Municipal (BIM) del consistori. També ‘Llocs’, per a donar a conéixer l’Ajuntament, Mercat, Església, polígons industrials i comerços locals. Així com el nou Museu de les Ciències de la Terra.

També es pot accedir a ‘Esdeveniments’ espai destinat a les festes, concerts i altres espectacles; a ‘Descobrir’, amb rutes i informació pràctica per a turistes; i a ‘Gastronomia’, amb tradicions, sabors i restaurants per a assaborir el menjar típic d’Alcàsser.

Aquest portal es pot consultar tant en valencià com en castellà i també permet connectar amb l’actualitat del municipi, ja que també ofereix un accés directe a les xarxes socials de l‘Ajuntament d’Alcàsser.

Zamora ha donat les gràcies a «totes les persones que han fet possible posar en marxa aquest portal des de la Biblioteca i les àrees de Promoció Econòmica, Ocupació i ADL, Festes i Transformació Digital». Així mateix, la primera edil ha convidat a totes i tots a descobrir els encants de la localitat de l’Horta Sud a través de turisme.alcasser.es.