Es realitzarà la tradicional Escola de Nadal i, com a novetat, tindrà lloc una fira d’oci juvenil anomenada “Univers Jove”

Any rere any, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcàsser organitza una programació especial d’activitats d’oci per als infants i joves de la localitat a les vacances escolars de Nadal.

Aquest any, com a novetat molt especial, es realitzarà una fira d’oci juvenil anomenada ‘Univers Jove’ amb una variada i àmplia programació d’actes. La fira comptarà amb moltes activitats d’oci per als joves, hi haurà activitats de tota mena, per exemple: els amants de les videoconsoles podran acudir a la zona “gamer experience”; per als més intrèpids i esportistes hi haurà jocs com un rocòdrom, una pista de karts, el joc de futbol amb “bumper ball”, bou mecànic, i altres castells i jocs inflables; i els aficionats a la fotografia i les xarxes socials podran utilitzar el nostre “Photocall 360°”.

La fira ‘Univers Jove’ se celebrarà els dies 27 i 28 de desembre a les instal·lacions del pavelló municipal (Edifici Plalesa). La fira és una activitat dirigida a tots els joves d’entre 10 i 30 anys que vulguen participar, l’entrada serà lliure i gratuïta per a tothom i l’horari d’obertura serà de 17.00 a 20.00 hores.

A més a més, per a aquells xiquets i xiquetes de l’Escola de Nadal d’Alcàsser, s’obrirà exclusivament el recinte ferial un dia d’aquests pel matí, perquè puguen gaudir de les activitats.

D’altra banda, es posarà en marxa la nova edició de l’Escola de Nadal d’Alcàsser. Les seues activitats es portaran a terme durant el període de vacances escolars, els dies 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022 i 2, 3 i 4 de gener de 2023 a les instal·lacions del CEIP 9 d’Octubre. L’horari de l’escola serà de 7.30 a 9.00 hores l’escola matinera (opcional sense cost per a les famílies), de 9.00 a 14.00 hores l’escola base i de 13.30 a 15.00 hores el servei de menjador (opcional amb un suplement en el cost).

L’escola de Nadal és un servei que presta l’Ajuntament per aquelles famílies que necessiten ajuda per a conciliar la vida laboral amb la familiar, amb fills i filles a càrrec a edat escolar, és a dir, escolaritzats des de 1r d’Infantil fins a 6é de Primària.

D’altra banda, les instal·lacions de la Zona Jove i CIJ “El Dau” romandran obertes durant el període de vacances escolars (exceptuant els dies festius i els dies de fira, ubicant-se al recinte ferial) per al seu lliure gaudi i amb activitats especials programades per als dies 29 i 30 de desembre. El dijous 29 de desembre se celebrarà un torneig de futbolí gegant en els que poden participar molts joves a l’hora i el divendres 30 acomiadarem l’any 2022 amb l’activitat especial de les campanades. L’activitat tindrà lloc la nit del divendres 30 de desembre a les instal·lacions de El Dau, amb un sopar de gala i música per als joves.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, valora la programació prevista “en la qual menuts i joves podran gaudir dels dies de Nadal amb activitats d’oci variades i per a tots els gustos, oferint una alternativa per als dies de vacances i una oportunitat per a continuar aprenent i per a divertir-se amb amics”.

El regidor de Joventut, Xisco Martínez, destaca que “s’ha volgut oferir una oportunitat més de diversió i oci i que continua la senda d’accions que ens marcàrem per a la nostra joventut. Ja estem preparant la nova temporada de El Dau i moltes més activitats que s’uniran amb les que ens proposen des del programa de dinamització juvenil”.