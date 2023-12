Alcàsser projecta el curt ‘El silenci d’Alma’, una obra per a reflexionar sobre l’estigmatització dels trastorns mentals

El centre cultural d’Alcàsser ha projectat el curt El silenci d’Alma, escrit i dirigit per Mar Navarro i que tracta de reflexionar sobre els trastorns mentals i com són percebuts per la societat.

Una projecció que especial per a la seua autora perquè es fa al seu poble i en el marc del dia internacional de la ciutat educadora

L’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo, no s’ha volgut perdre la projecció del curt i ha reivindicat les apostes per l’educació i la cultura com a millor forma de tindre una societat amb esperit crític

Alma, la protagonista del curt, és una afectada per un trastorn obsessiu compulsiu que pateix sordera. Per a representar de forma fidedigna aquest trastorn, la directora del curt es va haver de posar en contacte amb afectats i associacions

Els afectats per TOC recorden que són persones com les altres i que de vegades basta només amb un poc d’empatia

El silenci d’Alma ja ha obtingut nombrosos premis a diversos festivals i ha recorregut bona part de la geografia espanyola