L’objectiu és millorar la seguretat de les festes fent ús de les noves tecnologies

Després de la celebració de les Festes Majors, Alcàsser es prepara per a entrar de ple en la seua setmana taurina que, com cada any, organitzen els Clavaris dels Sants de la Pedra amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcàsser, que s’encarrega tant de coordinar la part de sanitat i tanques, com el dispositiu de seguretat juntament amb la Policia Local del municipi.

Enguany, com a novetat, Alcàsser farà ús de les noves tecnologies per a augmentar la seguretat durant la celebració dels festejos taurins. D’aquesta manera, es vigilaran amb dron tots els actes taurins, enviant les imatges en directe a la pantalla instal·lada en la reguarda de la Policia Local.

En paraules de l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «amb aquesta iniciativa no només incrementem la seguretat durant la setmana de bous, sinó que el fet de rebre les imatges en temps real, ens permet actuar de manera immediata i coordinada amb els serveis sanitaris».