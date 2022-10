Aldaia celebra el 60 aniversari de la Biblioteca Municipal

La plaça de la Constitució va ser l’escenari d’una gran festa de celebració per a tots els públics amb jocs, tallers, contacontes i un programa de ràdio a peu de carrer

El passat dissabte aldaiers i aldaieres van gaudir d’un matí lúdic i festiu amb motiu de la celebració del 60 aniversari de la Biblioteca Municipal. Un servei públic, cada vegada més demandat, que uneix moltes funcions positives a la nostra població com ara el satisfer les necessitats de formació, lectura i informació, fomentar i promocionar la cultura i aprenentatge i ser un centre d’accés a les noves tecnologies i d’oci cultural.

La regidora de Biblioteca, Encarna Comes, va posar en valor la importància de la Biblioteca per al poble: “És un servei públic que dona tantes possibilitats i ens aporta tant a nivell personal i com a poble en conjunt que és molt important continuar junts i juntes en esta tasca, millorant, avançant i creixent”.

L’equip humà que ha portat i porta endavant el servici de Biblioteca Municipal ha fet possible, de fet, xifres que ens situen entre les millors biblioteques del territori valencià. En la festa organitzada per l’aniversari, van ser especialment protagonistes els xiquets i xiquetes que van participar en els diferents tallers, jocs i contacontes programats, però tots i totes les persones que s’hi van apropar es van emportar un record i gran experiència.

A més, també van tindre el seu protagonisme al programa d’Aldaia Ràdio “A peu de pàgina”, un espai de l’emissora municipal fet al carrer que va donar veu durant el matí a autors i autores locals, usuaris de la biblioteca o diferents personalitats del poble. L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján va tancar el programa destacant les dades positives de la Biblioteca: “Vora 45.000 préstecs de llibres ens demostren el dinamisme i la voluntat de llegir i fer cultura, per tant la Biblioteca està més viva que mai i reflectix la salut cultural i educativa del poble”.