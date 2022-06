Els tècnics estan instal·lant uns grafismes especialment creats per a facilitar la vida i seguretat vial als seus carrers, a persones amb TEA i altres dificultats

L’Ajuntament d’Aldaia ha finalitzat la primera fase del projecte TEAVIAL: Seguretat Vial per a persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) o altres tipus de dificultats, que suposa la pintura específica i senyalística -en color blau- ubicada als passos de vianants per a indicar, de la millor manera segons els estudis d’un equip pioner de la Universitat de Sevilla, els passos a donar per a creuar la via.

Els quatre pictogrames o icones indiquen d’una forma clara, senzilla i cridanera que cal “parar”, “mirar”, “esperar” indicació del semàfor i “creuar”. Una seqüència provada i que demostra amb xifres un gran pas per a persones amb diversos tipus de dificultats.

Amb dos plantilles per cada sèrie (valencià i castellà) el projecte ja està totalment operatiu en la Plaça de la Constitució, entorn del Centre de Salut i Especialitats, als Centres Educatius del poble, en torn a ACYPSA i poliesportiu, FEVADIS, Centre Matilde Salvador i Kbem Tots.

En una segona fase, amb l’inici del nou curs, els pictogrames estaran inclosos també als accessos de la Plaça de la Cultura, a les Encreullades i zona de Melitón Comes, Al carrer València i Hernán Cortés i a la plaça Europa.

Amb esta iniciativa Aldaia forma part ja dels més de 200 municipis i ciutats espanyoles que ja disposen del programa ‘Amb els pictogrames, crea de forma segura’. Unes tasques que impliquen el treball conjunt de la Brigada d’Obres, la Policia Local o Educació, per la millora de la qualitat de vida en el nostre poble.