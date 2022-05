El 70% dels veïns d’Aldaia, consultats en l’enquesta proposada per l’Àrea de Participació Ciutadana, pensa que la situació de la pandèmia de la COVID-19 ha millorat però son prudents i de moment prendran mesures preventives

Aldaia va proposar fa unes setmanes una enquesta ciutadana per tal de conéixer l’estat i opinió de la població sobre l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19. Com es ve realitzant de manera periòdica, en este cas es preguntava sobre la retirada per part de les autoritats sanitàries de l’obligatorietat de la mascareta.

Passat el termini de participació, i amb més d’un miler de participants a Aldaia, s’extrau que la majoria de les persones a la localitat veuen positiva l’evolució de la situació, tot i que es mostren prudents i més del 48% assegura que mantindrà la mascareta en interiors, al mateix temps que vora un 36% la mantindrà en situacions més concorregudes. Del total de respostes el 69’9% de la mostra es declara prudent i el 26’3% optimista.

D’esta manera, el 53’8% dels participants en l’enquesta no està a favor de la retirada de l’obligatorietat de la mascareta, davant el 46’2% que sí està d’acord amb la relaxació de la mesura. No obstant, pràcticament la totalitat dels enquestats està conforme en que es mantinga la mascareta en hospitals, transport públic i centres de majors (94’3%).

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Aldaia, dins del seu programa Decidim una Aldaia Millor, proposa enquestes “perquè és importantíssim conéixer les inquietuds i l’estat d’ànim dels veïns i veïnes del nostre poble, com a ferramenta per a oferir tranquil·litat i treballar en el camí del benestar comú”, apunta la regidora, Laura Delgado.

