Aldaia prepara la seua VIII Gala de l’Esport

Dijous que ve, 11 de maig, Aldaia vestirà les seues millors gales per a premiar i retre homenatge als seus esportistes en la VIII Gala de l’Esport. L’esdeveniment, que tindrà lloc a les 19.30 hores en el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia – TAMA. Comptarà amb la presència d’una gran representació dels esportistes i figures relacionades amb l’esport, més destacades de la localitat.

En la Gala es premiarà a persones esportistes destacades dels clubs esportius locals. Així com a sis esportistes o equips proposats per l’Ajuntament als qui se’ls vol fer un reconeixement no sols pel seu palmarés sinó també per la seua trajectòria esportiva.

Shaquille O’Neal va dir: “L’excel·lència no és un acte d’un dia, sinó un hàbit. Tu eres el que repeteixes en moltes ocasions”. I aqueixa és l’essència dels nostres esportistes i el que es premiarà en la trobada. La perseverança i el treball dur que els ha portat a l’excel·lència en el seu camp.

La gala incorporarà, a més, diverses actuacions que amenitzaran la vetlada, així com un còctel al final per als assistents a aquesta, on podran interactuar entre ells i intercanviar experiències.