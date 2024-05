La convocatòria ha comptat amb la participació de 5 propostes artístiques

El comité de selecció tria per unanimitat el projecte amb el lema Fauna Fallera

Alejandro Santaeulalia i Vicente Llácer plantaràn la falla municipal de 2025. El projecte ha sigut seleccionat per unanimitat pel comité de selecció, reunit a la sala de comissions de l’Ajuntament de València. A la convocatòria per a plantar la falla gran municipal del pròxim any s‘han presentat 5 proposte. L’empresa Maseda SLU d’Andorra (representant Carlos López Martínez). Alejandro Santaeulàlia i Vicente Llácer. Manolo García & Manolo García amb Francis Montesinos, Manolo García Lleonart i Javi García Revolution i Pere Baenas.

El regidor de Falles, Santiago Ballester, qui ha presidit la sessió. Ha agraït a tots els candidats i candidates “la il·lusió amb la qual han participat en la convocatòria. L‘esforç realitzat amb la presentació de les seues propostes”. Ha destacat que “és fonamental posar en valor la figura de l’artista faller perquè les Falles no existirien sense el seu treball”.

La reunió també ha comptat amb la regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, que ha ostentat la vicepresidència i la cap de Servici de Festes i Tradicions, secció de Falles, com a secretària. En representació de la Junta Central Fallera ha estat present el secretari general, Nicolás Garcés.

Així mateix, el comité que ha triat la falla municipal ha estat conformat per Cristina Estévez Mariñas, Eva Agulleiro i Ximo Berlanga Pérez, del grup municipal Popular; l’artista Ramón Espinosa, del Gremi d’Artistes Fallers de València per cessió del vot del grup Socialista; i Pilar Moral Barraca, del grup municipal de Vox. Per part seua, Compromís ha renunciat a designar a cap membre.

La falla municipal de 2025 tindrà un pressupost màxim de 239.000 euros.