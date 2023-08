Alerta a la Pobla Llarga: Aigua de l’Aixeta Contaminada amb Pesticides

Salut Pública Desaconsella el Consum d’Aigua per Alts Nivells de Pesticides

Restricció Arriba en Plena Ola de Calor: Preocupació per la Contaminació d’Aqüífers

L’Ajuntament de Pobla Llarga ha fet públic un anunci en el qual desaconsella el consum d’aigua de l’aixeta a causa de la presència d’altres nivells de pesticides. Salut Pública ho ha comunicat a l’Ajuntament, després d’uns recents anàlisis que han detectat alts valors de pesticides en el pou que subministra aigua a la localitat.

Aquesta nova restricció, segons l’Ajuntament, s’ajusta als paràmetres recents establerts pel Reial Decret 3/2023, que ha entrat en vigor enguany. El nou decret estableix una major restricció en els nivells acceptables de pesticides prohibits i no admesos en l’aigua potable. A causa d’això, els més de 4.000 habitants de la Pobla Llarga no hauran d’utilitzar l’aigua de l’aixeta, ni per beure ni per cuinar, fins que es doni una nova instrucció.

La situació s’agreuga pel fet que la restricció coincideix amb una intensa onada de calor, accentuant les preocupacions relacionades amb el subministrament d’aigua. D’altra banda, aquesta alerta torna a posar l’accent sobre la crescent problemàtica de la contaminació dels aqüífers.

L’Ajuntament ha volgut tranquil·litzar la població assegurant que ja han identificat una solució al problema. No obstant això, la seva implementació pot requerir entre 10-15 dies per ser efectiva. Durant aquest temps, es recomana als ciutadans seguir les instruccions i precaucions donades per les autoritats.