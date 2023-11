Alfafar acull l’exposició temporal sobre Nino Bravo

Incluirá prop de 40 imatges i objectes basats en les seues fotografies i cartells promocionals

És un recorregut visual des de 1968 fins a 1973

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura, tanca l’any del Centre Cultural l’Alqueria albergant l’exposició audiovisual “Nino Bravo.

Una mirada artística. José Torres” dissenyada amb motiu del 50 aniversari de la seua partida, que podrà visitar-se fins al 17 de desembre, en horari de matins, de dimarts a dissabte de 9.15 a 13.15 hores i, a les vesprades, de 16 a 19 hores i els diumenges de 9.15 a 13.15 hores.

La inauguració tindrà lloc divendres que ve dia 24 de novembre a les 18 hores i assistiran, a més de familiars del cantant com la seua filla, Amparo Ferri, la família del seu fotògraf de capçalera i amic, José Torres Cabo, Darío Ledesma, biògraf oficial de Nino Bravo, i el comissari de l’exposició, Carlos D. Chardí Puchades. Després de l’acte de presentació, es realitzarà un recorregut explicatiu de l’exposició de forma guiada.

La mostra en si consta d’una selecció realitzada d’entre tot el material recopilat de José Torres Cabo; així, el públic podrà gaudir d’una ruta sonora i visual per l’obra i trajectòria de Nino Bravo. Tal com avança el regidor de cultura, Carles Muñoz, “és una exposició que agradarà molt a la gent pel seu caràcter interactiu”, ja que les fotografies porten per a escanejar un codi QR mitjançant el qual el públic podrà accedir a una explicació, que està allotjada en la web oficial del cantant, sobre el que s’està veient, bé en àudios, locutados per Vicente Quitanta, o bé en textos, tant en valencià com en castellà, que han sigut supervisats pel seu biògraf, Darío Ledesma.

Així mateix, per a l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, “és un luxe tindre tan a prop tot aquest material ja que ens permet aprofundir un poc més en la vida artística de Nino Bravo i, en una certa manera, acompanyar-li al llarg del seu recorregut professional i també personal”, ja que la relació entre Torres i l’artista era molt pròxima i això li permetia acompanyar-li a esdeveniments i festivals en qualitat d’amic. És per això que la selecció de fotografies i objectes que componen la mostra comprenen des dels seus inicis fins a les seues últimes actuacions a principis de la dècada dels setanta, però també n’hi ha de caràcter més amigable i disteses.

Altres exposicions

El Centre Cultural l’Alqueria, que va obrir les seues portes fa poc més d’un any després de la rehabilitació de l’edifici, té vigents dues exposicions més obertes al públic i, per tant, qui ho desitge a més de gaudir del material de Nino Bravo, també pot gaudir de les exposicions encara vigents com “Ecléktica”, de l’artista multidisciplinària, Mª Ángeles Gómez Fernández i “La mirada conscient” de Carmen Romo, o visitar el Centre d’Interpretació de l’Arròs, que està en exposició permanent.