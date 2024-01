Adsuara lliurament la documentació del soterrament a José Vicente Domine per a la seua actualitzacióEl projecte serà actualitzat sobre la base de l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i diferents membres de l’equip de govern, s’han reunit aquest matí amb el secretari autonòmic de Insfraestructuras i Transports, Jose Vicente Domine

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i diferents membres de l’equip de govern, s’han reunit aquest matí amb el secretari autonòmic de Insfraestructuras i Transports, Jose Vicente Domine, per a entregar-li tota la documentació relacionada amb el projecte del soterrament de les vies i que siga actualitzada per a emprendre, així, els passos necessaris que permeten acabar d’una vegada per sempre amb el problema d’aquest punt negre, reconegut com un dels més perillosos del país.



Va ser després de la visita a Alfafar la setmana passada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i Salomé Pradas, consellera de Medi Ambient, Aigua, Insfraestructuras i Territori, en la qual es van reunir amb membres de la Plataforma pel Soterrament de les vies i amb Juan Ramón Adsuara quan, després de conéixer la situació actual i després d’haver mort un altre veí de la localitat recentment, el President es va comprometre a la recuperació i a l’actualització del projecte redactat l’any 2001.



Hui, en la reunió mantinguda en les dependències del consistori, s‘ha posat en marxa el mecanisme per a l’adequació d’aquest projecte, amb els nous preus i la nova situació després dels últims incidents, que inclouen diversos dies de fallades en les barreres del pas a nivell.



En paraules de Adsuara, la visita del President va suposar un gran pas per a avançar en la lluita pel soterrament, ja que la Conselleria té potestat per a fer el projecte i Mazón de dirigir-se a Óscar Puente, ministre de Transports. “El seu compromís d’actualitzar el projecte via expressa i donar-li a això un impuls a nivell institucional pressionant al Govern d’Espanya va suposar una alegria per a tots”, assevera l’Alcalde, “perquè creiem que 77 víctimes són més que suficients perquè el Govern s’ho prenga de debò”, sentència.



En qualsevol cas, l’Ajuntament d’Alfafar, en el seu compromís amb aquesta lluita que manté des de fa tants anys, elevarà una petició al Parlament Europeu perquè es tinga en compte el soterrament de les vies, que es troba dins de l‘Agenda Urbana local, així com una petició ciutadana per part de la Plataforma pel Soterrament al Consell d’Europa.