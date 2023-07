Alfafar aposta per l’ocupació a través del programa EXPLUS 2023

El programa té com a finalitat la contractació de persones desocupades gràcies a la subvenció de LABORA dins del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 i el cofinançament del consistori.



A través del EXPLUS s’incorporaran 6 persones majors de 30 anys durant 12 mesos a jornada completa.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha resultat beneficiari un any més del programa de foment de l’ocupació EXPLUS 2023 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servei Valencià d’Ocupació

i Formació LABORA i el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2021-2027.

La subvenció de la qual ha estat beneficiària el consistori ascendeix als 165.078,14 euros per part de LABORA i per la qual té previst contractar 6 persones desocupades majors de 30 anys, durant un període de 12 mesos a jornada completa. A més, per a l’execució del programa aquest comptarà amb un finançament municipal de més 15.000 euros.

Les contractacions previstes per a finals de setembre de 2023, corresponen a les següents titulacions: Llicenciatura Psicologia; Grau en Treball Social; Llicenciatura en Periodisme, Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Administració; Grau en Informació i Documentació; i Llicenciatura en Ciències Ambientals

Per a poder optar a aquests programes, les persones interessades han d’estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA. Així mateix, han de complir els requisits formatius per als llocs sol·licitats. LABORA realitzarà la preselecció de les persones candidates que compleixin els perfils i requisits sol·licitats perquè l’ajuntament realitzi la selecció final.

Noelia Moreno, regidora d’ADL, Ocupació i Formació assegura que “programes d’ocupació com EXPLUS o EMPUJU són un clar exemple de la dualitat que existeix, en l’actualitat, entre la formació i l’ocupació. Estem en una societat cada vegada més exigent, competitiva i canviant, per la qual cosa la transversalitat és una peça clau en matèria laboral”.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seva aposta amb l’ocupabilitat de les persones i continua el seu treball a millorar les condicions de la ciutadania.