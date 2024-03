Alfafar aprova el seu pressupost amb un augment del 9,6% respecte a l’any passat

La partida pressupostària és de més de 20 milions, el més alt de la seua història

El pressupost de 2024 ha augmentat en les principals partides d’atenció ciutadana, manteniment de la via pública, recollida de residus i en la seguretat del municipi

L’Ajuntament d’Alfafar va aprovar la setmana passada en un ple extraordinari el pressupost per a l’any 2024 amb un increment dels comptes municipals del 9,6% fins a situar-se en 21.752.461,44 euros. Aquest pressupost ha augmentat en les principals partides d’atenció ciutadana i de serveis municipals.

Comparant amb l’anterior pressupost de 2023, s’observa un augment de la inversió en el funcionament del poble de prop d’al voltant del 10,71% el que es tradueix en augments en àrees com la de recollida de residus, en neteja viària, en servei d’atenció ciutadana o neteja d’edificis i col·legis, entre altres.

També la despesa social, que ha sigut un element central en la gestió de l’Ajuntament d’Alfafar, augmenta en serveis i prestacions a la ciutadania, a més d’àrees com l’ajuda a domicili, extraescolars i subvencions a la contractació de persones desocupades (Empuju i Explus). A més d’inversions clau com l’ajuda domiciliària, que augmenta 193.599,00€ respecte al 2023.

En l’àrea d’ingressos es poden apreciar unes previsions que es caracteritzen per un augment en la recaptació referent als impostos directes, esperant un increment d’al voltant de 250.000€. Tot això mantenint, una vegada més, una política caracteritzada per la congelació dels impostos a la ciutadania al mateix temps que incrementant els Serveis Socials.

Encarna Muñoz, regidora d’Economia i Hisenda assegura que “el context econòmic general en el qual ens trobem provoca un augment en el cost dels serveis que fins ara s’han oferit per part de l’Ajuntament, tot això, juntament amb la inflació i haver d’assumir el compliment de la legislació dirigida al personal, ens porta a presentar aquest document”. A més, Muñoz insisteix en la prudència que ha tingut l’equip de govern a l’hora de manejar els temps en la redacció del document i en la seua aprovació.

Durant el debat plenari, l’alcalde Juan Ramón Adsuara, va voler remarcar que aquesta demora es deu a la situació actual, “comencem un any en què no teníem clar com anava a funcionar el Fons de Cooperació, a més, ens trobàvem sense la publicació dels Pressupostos de la Generalitat ni l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat”.

Per aquesta raó, s’esperen possibles canvis en la composició d’aquest pressupost com a modificacions de crèdit que afecta diverses partides i a la mateixa presa de decisions.

Aquests pressupostos van ser aprovats amb el vot a favor del Partit Popular i VOX i els vots en contra de PSOE i Compromís.