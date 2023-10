Alfafar Camina reuneix més de 50 participants en una ruta per la Marjal

Aquesta iniciativa, que promou hàbits saludables, pretén facilitar rutes segures i accessibles per a la pràctica regular d’activitat física



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Sanitat, continua amb el seu projecte de salut pública Alfafar Camina. Aquesta iniciativa, que promou hàbits saludables, pretén facilitar rutes segures i accessibles per a la pràctica regular d’activitat física.

Aquest projecte, que s’ha llançat en coordinació amb el Centre de Salut d’Alfafar. Està dirigit a tota la ciutadania del municipi i compta amb tres recorreguts adaptats a tots els públics. Dos d’ells amb eixida del barri antic i un del Barri Orba.

Les rutes amb eixida des del centre d’Alfafar tenen una distància d’uns 3 quilòmetres. Aquestes caminades recorren el barri antic i el barri Sant Jordi. L’eixida és del Parc de les Palmeres, els dimecres, i del Centre de Salut, els divendres, tots dos a les 9.30 hores. Les rutes pel Barri Orba, que tenen una duració de 2,4 quilòmetres. Recorren diversos carrers de la zona i l’eixida es realitza des del Centre de Salut de la Plaça Poeta Miguel Hernández. Els dimecres a les 18.00 hores i els dijous a les 9.30 hores.

L’activitat, que té una duració total d’1 hora, consisteix en uns minuts de calfament, marxa lleugera d’uns tres quarts d’hora i estiraments per a finalitzar. A més de la promoció de l’exercici físic, s’han realitzat tallers sobre alimentació i la cura dels peus en finalitzar de caminar. Per part de l’equip d’Infermeria del centre de Salut d’Alfafar.

A més d’aquestes rutes, l’Ajuntament d’Alfafar, al costat del centre de salut, programen diferents excursions gratuïtes. Que estan dinamitzades per monitors i infermeres que acompanyen i guien a les persones participants. La setmana passada, més de 50 persones van gaudir d’una caminada per la Marjal d’Alfafar. En un recorregut de 14 quilòmetres en els quals van poder gaudir de la naturalesa i el paisatge de l’Albufera. Les persones assistents també van poder gaudir d’un esmorzar saludable a meitat del recorregut.

Per a Amparo Sanjuan, regidora de Sanitat, aquest és un dels projectes més importants per a l’Ajuntament. Ja que “eixir a caminar millora la qualitat de vida i és bo per a la salut, tant mental com física. Sempre pensem en les persones en totes les nostres iniciatives i participar en aquestes rutes incrementa el benestar general i emocional dels veïns i veïnes del municipi”.

Per a participar en aquests projectes, no és necessària inscripció prèvia, simplement acudir als punts de trobada del Casc o del Barri Orba.

Alfafar Camina està emmarcat en la xarxa XarxaSalut. La xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits a l’IV Pla de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Amb la posada en marxa del projecte Alfafar Camina, l’Ajuntament d’Alfafar continua la seua aposta per reforçar la salut pública i promoure els hàbits saludables entre la ciutadania del municipi.