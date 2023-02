Alfafar ha celebrat el 40 aniversari de l’Associació Cultural d’Andalusia. Un acte en el que s’han fet valdre les costums, tradicions, el sentiment i la cultura d’Andalusia. A través de les seues entitats, col·lectius i associacions que es troben al llarg de la geografia espanyola.

Un acte en el que també s’ha donat a conèixer la manera de ser dels andalusos que viuen a la nostra terra

I entre els assistents…

Un acte de convivència, que segons Carlos Mazón. President de la diputació d’alacant i del PP a la comunitat Valenciana, permet als seus membres abraçar a les seues arrels

Mazón ha aprofitat l’acte per lloar la gestió de Juanma Moreno, altre dels presents a l’acte que ha aprofitat per visitar l’ajuntament del municipi valencià

El president de la junta d’andalusia ha afirmat que tant la Comunitat València com Andalusia són germanes perquè comparteixen molts costums, compromisos, tradicions i esforços. “Som germans i ací ens sentim feliços i com a casa perquè és una terra meravellosa”.

D’aquesta manera, ha recordat que ell també és fill de l’emigració i forma part d’aqueixos andalusos que en el seu moment van haver d’eixir i deixar aquesta comunitat buscant un nou avenir per a ells i les seues famílies, contribuint a la riquesa, progrés i al benestar d’altres terres d’Espanya.

El president andalús s’ha referit a les 47 comunitats andaluses que hi ha a la Comunitat Valenciana, que estan compostes per uns onze mil socis, i que juguen un papal fonamental per a mantindre les tradicions d’aq