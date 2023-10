Els homenatjats en la gala d’enguany són Vicente Baixauli Comes, Club Ciclista d’Alfafar, Zoe Martínez Sevilla, Fiorella Satisfan Mello, José Bonafont Aragó i María del Do Muñoz “La Minta”

També es van celebrar altres actes com la proclamació de les Falleres Majors i President Infantil 2024 i la Volta a Peu infantil

L’Ajuntament d’Alfafar, dins dels actes programats per a la commemoració del 9 d’octubre, va celebrar divendres passat dia 6 la seua tradicional Gala dels Premis 9 d’octubre. En la qual es va homenatjar diferents entitats i persones d’Alfafar. Que, amb el seu treball, contribueixen a construir la història d’Alfafar i a engrandir-lo culturalment.

Per a Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, aquest un dels actes més entranyables que es duen a terme en el municipi. Perquè “és una manera molt bonica d’agrair a la població d’Alfafar tot el que fa o ha fet en benefici de la cultura del municipi”. Els guardons van ser entregats, a més de per l’alcalde, pels regidors de Cultura, Carles Muñoz i d’Esport, Marcos González.

Les categories dels reconeixements atorgats enguany i les persones commemorades van ser Vicente Baixauli Comes, Premi Trajectòria Artística i Cultural. Escola de Ciclisme Promeses d’Alfafar, Premi Entitat de l’Any, Zoe Martínez Sevilla. Premi Esportista amb Millor Palmarés de l’Any, Fiorella Satisfan Mello, Premi Millor Esportista de l’Any, José Bonafont Aragó, Premi Persona Rellevant de l’Any i María del Do Muñoz “La Minta”, Premi Honorífic de l’Any.

La reproducció de l’Himne d’Alfafar i el de la Comunitat Valenciana, el tret d’un castell de focs artificials i el vi d’honor que es va servir posteriorment posaven el punt i final a una cerimònia molt emotiva i especial per a la localitat.

Altres actes

D’altra banda, el dissabte 7 d’octubre es va celebrar l’acte de la proclamació dels màxims representants d’Alfafar per a l’any 2024, en el qual Adsuara, com a president nat de la Junta Local Fallera. Va donar la benvinguda a Leyre Mezquida i a María Martínez, Fallera Major Infantil i Fallera Major respectivament, així com a Sergi Fernández, President Infantil.

Així mateix, també hi havia programades dues activitats dirigides al públic infantil. Com la Gimcana Medieval que es va dur a terme el divendres a la vesprada al parc dels Palmeres. El dissabte al matí, la tradicional “Volteta a peu infantil”.

A través d’aquesta programació, l’Ajuntament d’Alfafar contribueix a transmetre la cultura i les tradicions locals i valencianes entre tota la població. A més de promoure l’esport, la cultura de l’esforç i la vida saludable.