Alfafar consciència a l’alumnat sobre els perills de les pantalles

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) treballa al costat dels centres escolars per a la prevenció d’addiccions

L’obra de teatre “En línia” va reunir 120 adolescents i durant el mes de juny està previst que es repetisca a nou alumnat

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la regidoria de Benestar Social, ha presentat l’obra de teatre “En línia”.

L’activitat s’ha organitzat per a reivindicar el Dia Mundial d’Internet i s’emmarca dins de les accions preventives que es duen a terme en els centres educatius. L’acció pretén conscienciar als joves sobre els perills de les xarxes socials i el bon ús de les noves tecnologies.

La representació va reunir 120 adolescents de 1r i 2n de l’ESO dels centres educatius de María Inmaculada, Vamar i Guia a la sala Ventura Alabau d’Alfafar i està previst que també participe l’alumnat de l’IES 25 d’abril amb aquesta mateixa proposta durant el mes de juny.

L’obra teatral “En línia”, de la companyia “Contrafet”, gira entorn dels riscos de fer un mal ús de les pantalles, les xarxes socials i les aplicacions mòbils i ofereix als joves les pautes per a fer un ús adequat.

La representació interactiva permet al públic adolescent participar endevinant finals, desfent embolics i jugant amb les actrius al que elles proposen. A més, al final de cada peça, s’obri un col·loqui on el diàleg sobre la temàtica i les experiències que comparteix l’alumnat de manera espontània completen la proposta.

Quatre micropeces que fan d’espill amb els més joves en la qual s’analitzen termes com el “grooming”, el concepte d’addicció, ser “influencer” o “gamer”, patir “nomofobia” o “ciberbullying”. Aplicacions com TikTok, WhatsApp, videojocs com Fortnite i la xarxa social de moda Instagram protagonitzen aquesta obra dinàmica que en clau d’humor connecta amb els i les adolescents d’una forma ràpida i directa.

Tal com ha assegurat la regidora de l’àrea de Benestar Social, Fina Carreño, “amb aquestes accions, la UPCCA pretén provocar la reflexió entre les persones adolescents sobre els riscos que suposa la utilització excessiva i/o inadequada dels dispositius electrònics”.



Amb aquest projecte, l’Ajuntament d’Alfafar presta un servei gratuït a la ciutadania de prevenció i assessorament a nivell escolar, familiar i comunitari d’ajuda a les persones que tinguen problemes de drogodependències i altres conductes addictives o siguen vulnerables a ser-ho.