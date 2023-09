Alfafar convoca les ajudes al transport per a estudiants del curs 2023 – 2024

Les ajudes estan dirigides a joves d’Alfafar, d’entre 16 i 35 anys, estudiants de formació professional, universitària o equivalent en ensenyaments artístics superiors

La quantia de l’ajuda podrà variar entre 75 i 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants o familiars de primer grau amb diversitat funcional o família nombrosa o monoparental

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha convocat noves ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. Amb l’objectiu de garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i d’alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar.

Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre 16 i 35 anys que han de desplaçar-se fora de la localitat d’Alfafar per a cursar estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior o l’equivalent en ensenyaments artístics superiors durant el curs 2023/2024.

Per a Roberto Alacreu, regidor de Joventut d’Alfafar, “aquestes ajudes representen la voluntat del consistori a contribuir al fet que no hi haja obstacles que impossibiliten l’aprenentatge de la gent jove que desitge continuar amb la seua formació acadèmica”.

Podran sol·licitar-la les persones que reunisquen els requisits que recullen les bases de la convocatòria el termini de presentació de la qual ja està obert i finalitza el dilluns 16 d’octubre. Les sol·licituds han de presentar-se, juntament amb la documentació pertinent, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar i, en el cas de precisar més informació, poden dirigir-se a l’Espai Jove o consultar les bases en la web municipal.

Aquesta convocatòria d’ajudes se suma a les iniciatives desenvolupades per l’Ajuntament d’Alfafar per a millorar la formació i capacitació tècnica de la joventut, incrementant així les seues possibilitats de desenvolupament personal i la seua ocupabilitat.