L’estudi revela que la inversió seria de 130 milions per a soterrar les vies i construir una nova estació

L’Ajuntament d’Alfafar valora molt positivament els resultats obtinguts en l’estudi sobre el soterrament de les vies del tren d’Alfafar, Sedaví i Benetússer

L’Ajuntament d’Alfafar valora molt positivament els resultats obtinguts en l’estudi sobre el soterrament de les vies del tren d’Alfafar, Sedaví i Benetússer. Que han sigut posats sobre la taula en la reunió mantinguda aquest matí entre les tres poblacions, la Generalitat i la Plataforma pel Soterrament de les vies.



Així, Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, es congratula de l’impuls personal que el president de la Generalitat, Carlos Mazón i la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas. Estan donant per a la definitiva esmena de l’endèmic problema de les vies d’Alfafar.



En la mateixa línia que Mazón, Adsuara considera de vital importància que la resta de forces polítiques valencianes se sumen a aquesta reivindicació històrica. Per a exercir més pressió sobre el govern d’Espanya i que pose solució d’una vegada per sempre a aquest problema que ja s’ha emportat per davant la vida de 77 persones. “Estem parlant de vides, de persones, i això no entén de colors polítics”, manifesta l’alcalde.



A més, en la reunió també han sigut informats pel cap del Consell de les actualitzacions dels imports que figuraven en l’estudi. De la seua adaptació a la legislació vigent i que es posarà immediatament a la disposició del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a més de reiterar, una vegada més, la necessitat de reunir-se, amb urgència, amb el ministre Óscar Puente.



Característiques de l’estudi



L‘estudi realitzat per la Generalitat proposa tant soterrar la doble via com l’estació, de manera que la barrera que passa per les tres localitats quedaria suprimida. A més, l’execució del projecte conclouria en 24 mesos i contempla la construcció d’una nova estació per a Benetússer-Alfafar, diversos passos sota la via i una passarel·la per als vianants sobre ella. També hi ha prevista una partida per a urbanitzar adequadament la zona, que compta amb quasi 50.000 habitants.