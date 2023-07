“Activa la teua ciutat” és una iniciativa que fomenta la participació de joventut en el municipi.



Aquest projecte es realitza des de la regidoria de Joventut amb l’alumnat de 2n i 3r de l’ESO dels centres educatius del municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha finalitzat la III Edició del projecte “Activa la teua ciutat. En els centres educatius del municipi. Aquesta iniciativa té l’objectiu de fomentar la participació juvenil en la localitat.

“Activa la teua ciutat” s’ha dut a terme en els cursos de 2n i 3r de l’ESO i respon a la necessitat de fomentar les polítiques de joventut. Per a aconseguir una major implicació activa de les persones joves a Alfafar.

Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ).

A les persones participants en aquest programa se’ls dota d’autonomia i eines necessàries per a la participació. Seguint els criteris que marca de l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ). Aquesta proposta pretén generar un teixit comunitari juvenil a les aules. A més d’augmentar la participació de la gent jove. Per a aconseguir que tinguen una mentalitat oberta crítica i ajudar a construir una ciutat activa i capaç de proposar alternatives de futur.

“Activa la teua ciutat“

“Activa la teua ciutat” promou que es genere una sana convivència amb el professorat, entre el propi grup de joves, l’aula i la comunitat educativa. D’aquesta manera s’aconsegueix la implicació de totes les parts educatives.

La finalitat del projecte és incrementar els nivells de participació, promovent una idea pràctica de ciutadania activa i solidària. A més, ofereix la possibilitat a l’alumnat de tindre una experiència d’acció real de participació. Que afavoreix la seua sensibilització a l’hora de donar respostes col·lectives i detectar desigualtats.

“Els nostres joves tenen un paper determinant per a construir el futur d’Alfafar”

Roberto Alacreu, regidor de Joventut, assegura que “els nostres joves tenen un paper determinant per a construir el futur d’Alfafar i apostar per la seua implicació ens fa millorar com a municipi”.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament d’Alfafar continua apostant per l’educació juvenil i cerca que la ciutat s’involucre més per a aconseguir així una major implicació activa d’aquest sector en el municipi.