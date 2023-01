Alfafar continua apostant per la necessària digitalització dels comerços

El consistori ha renovat el programa ‘Comerciants Digitalitzats’ per a aquest 2023.

Aquestes formacions gratuïtes tenen com a objectiu acostar les eines digitals als i les comerciants.

Els webinars canvien el format per a facilitar l’aprenentatge.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Comerç, contínua aquest 2023 la formació gratuïta per a comerciants a través del programa Comerciants Digitalitzats’. Encara que amb novetats a partir de gener.

La regidora de Comerç i Agència de Desenvolupament Local (ADL), Dolores Caballero. Ha explicat que “aquest programa té com a objectiu donar eines als nostres comerciants. Perquè impulsen més el seu negoci, recolzant-se especialment en els avantatges que ens obrin les eines digitals”.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha afegit que:“els ràpids avanços de les eines digitals ens porten a una reinvenció i actualització necessària en els nostres projectes. D’aquí ve que el Ajuntament d’Alfafar es pose al costat del xicotet comerciant per a acompanyar-li en aquesta formació de manera gratuïta un any més”.

Nou format

A partir de gener, el ‘Programa Comerciants Digitalitzats’ canviarà de format per a facilitar l’aprenentatge de forma més còmoda i senzilla als i les comerciants. Els webinars audiovisuals ja no s’emetran en directe cada dimarts. Sinó que es publicaran en els perfils oficials de Facebook, Instagram i YouTube d’Alfafar Comercial. A més podran veure’s en qualsevol moment amb un accés més fàcil.

Seran vídeos més curts i explicatius en els quals els usuaris i usuàries aprendran per blocs per a conéixer de manera general com realitzar tràmits electrònics o crear perfils en xarxes socials. Com navegar per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar o de la Conselleria de Comerç, com presentar una factura a través de FACe, un curs d’iniciació a Instagram i Facebook i eines per a fer un pas més en l’ús i anàlisi d’aquestes plataformes són alguns dels continguts previstos.

Així mateix, es podran plantejar dubtes que seran resoltes per a afavorir l’aprenentatge i millorar les formacions en els futurs webinars.

Al gener arranca aquest nou sistema amb el webinar ‘Navega en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar i del Ministeri de Comerç’, que podrà veure’s a partir del dia 10; mentre que ‘Com presentar una factura a través de FACe’ podrà visionar-se a partir del dia 24.

El calendari de continguts s’anunciarà mensualment a través de les xarxes socials d’Alfafar Comercial per a facilitar la planificació de l’estudi.