En aquesta reunió Adif ha mostrat el seu compromís per a tancar una nova trobada amb el Ministeri de Transports i treballar en el soterrament de les vies.

També s’ha arribat a un acord per a la desviació del trànsit i el desenvolupament d’una passarel·la de ciclovianants temporal, supeditada a l’aprovació ministerial del soterrament de les vies.

Per a aquesta solució temporal es realitzaran els informes pertinents i es tindran en compte les aportacions dels consistoris sobre les necessitats de les poblacions afectades.

Els ajuntaments d’Alfafar i Sedaví s’han reunit aquest matí amb representants d’Adif per a estudiar les opcions que permeten soterrar les vies del tren i generar passos segurs per a vianants eliminant el passe a nivell.

En aquesta trobada, Adif ha mostrat el seu compromís per a realitzar un estudi de trànsit, d’aforaments i de passo. Alhora que comença les gestions per a tancar una nova reunió. Amb tots dos consistoris i representants del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En la qual es puga gestionar la signatura d’un protocol d’estudi per a començar els tràmits que permeten el soterrament de les vies.

La creació d’una passarel·la subterrània ciclopeatona

Conscients que aquests tràmits, amb els seus estudis informatius, d’impacte mediambiental i gestions diverses, poden allargar-se 3 o 4 anys. Des d’Adif s’ha proposat la creació d’una passarel·la subterrània ciclopeatonal. Amb un accés amable, diàfan i il·luminat, que permeta eliminar el passe a nivell i garantir la seguretat de les persones. D’acord amb les indicacions i aportacions que els han traslladat des dels consistoris amb les necessitats de les poblacions afectades.

Aquesta passarel·la estaria supeditada, en primer lloc, a la signatura de l’aprovació del soterrament per part del Ministeri. Inclouria la desviació del trànsit rodat cap als túnels i ponts ja existents, amb una actuació de 3 milions d’euros.

En la reunió han sigut presents els alcaldes d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i de Sedaví, José Cabanes, així com representants de l’entitat pública. També els han acompanyats la regidora d’Ordenació del Territori d’Alfafar, Encarna Muñoz i el regidor de Sedaví, Ferran Baixauli Chornet.

L‘alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, agraeix la predisposició d’Adif. També ssegura que tractarà de garantir que es treballe conjuntament per a la solució final d’aquest històric conflicte i es garantisca el soterrament de les vies.

Per la seua part l’alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes s’ha mostrat “d’acord que es realitzen els estudis d’impacte ambiental necessaris, que es tinguen en compte els plans locals de mobilitat urbana sostenible, així com el metropolità” encara que ha remarcat que “tot ha d’anar supeditat a l’objectiu final del soterrament de les vies del tren”.