Alfafar impulsa accions formatives per a pal·liar la bretxa digital

Es pretén millorar la competència digital de la ciutadania i aconseguir la seua autosuficiència

Aquesta formació facilitarà l’accessibilitat i la interacció amb l’administració

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories de Majors i ADL, Ocupació i Formació, reforça els cursos i tallers sobre les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) amb l’objectiu de reduir la desigualtat respecte al seu accés i ús

D’aquesta manera, la població alfafarense desenvoluparà les habilitats necessàries, no sols per al seu dia a dia, sinó també per a interactuar amb una administració cada vegada més digitalitzada, moderna i innovadora.

Pel que respecta a l’àrea d’ADL, Ocupació i Formació, en Aula Mentor, en el Taller de Digitalització Informàtica que ha començat aquests dies, s’han oferit 7 places, amb 12 hores de formació pràctica gratuïta, a persones inscrites en la borsa d’ocupació de l’ADL i empadronades en el municipi.

“Aquest curs és una oportunitat per a adquirir coneixements i habilitats bàsiques en alfabetització digital perquè la ciutadania utilitze les tecnologies de manera efectiva en el seu dia a dia”, explica Noelia Moreno, regidor d’ADL, Ocupació i Formació.

Es tracta d’un nivell bàsic en el qual l’alumnat s’iniciarà en alfabetització digital, aprenent a distingir les parts de l’ordinador (teclat, ratolí i USB), a conéixer el sistema Windows (crear i organitzar arxius en Drive, comprimir usant ZIP i distingir entre els arxius més utilitzats), a manejar Internet (descàrrega d’imatges, creació de documents PDF, enviament de correus electrònics, realitzar cerques segures i descarregar imatges), a utilitzar eines com WhatsApp Web, Canva i WeTransfer i, a més, se’ls impartiran les nocions bàsiques sobre seguretat en el maneig d’Internet.

D’altra banda, la regidoria de Majors que dirigeix Fina Carreño, acollint-se al programa formatiu oferit per la Conselleria d’Innovació i Fons Europeus, ha posat en marxa els cursos “Com comunicar-nos amb tecnologia digital” i “El teu dia a dia amb el mòbil”, que compten amb 25 hores de formació i dos nivells (bàsic i intermedi) dirigits a majors de 65 anys i jubilats ja que, com afirma Carreño, es tracta d’un sector de la població que sol presentar dificultats per a manejar-se amb aparells tecnològics d’ús diari, com els telèfons mòbils o les tauletes.

A més, com indica Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, les administracions han de modernitzar-se i digitalitzar-se per a adaptar-se als nous temps i ser cada vegada més eficients, però això ha de fer-se alhora que es guia a la ciutadania perquè avance al mateix temps. “A través d’aquesta formació, eliminem les barreres tecnològiques i ens preparem per al futur imminent, amb el compromís de no deixar a ningú arrere”, assevera Adsuara.

A més dels cursos formatius, el consistori va posar en marxa, fa poc més d’any i mig, el Servei d’Atenció a Majors (SAM) que ja ha atés a més de mig miler de persones i els objectius específics de les quals són combatre la necessitat de coneixements de les persones majors per a accedir a serveis digitals, interpretar documentació burocràtica o facilitar la realització de tràmits i gestions, contribuint a disminuir aquesta desigualtat tecnològica en aquest sector de la població.

Tant el SAM com aquests cursos, formen part del compromís que el consistori té, d’una banda, amb la població, tant amb la joventut com amb les persones més majors, perquè adquirisquen les competències digitals necessàries per a avançar al mateix temps que ho fa l’administració reduint, d’aquesta manera, la bretxa digital existent en la societat actual, però també amb la pròpia administració per a adequar-la fent-la accessible, moderna i pròpia de l’escenari tecnològic en el qual ens trobem.