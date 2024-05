Alfafar impulsa el cens caní com a mesura de protecció i de neteja viària

És una de les microcampanyes de la campanya municipal “Casa de tots. Cosa de tots”

Gràcies a les mostres d’ADN es podran localitzar amb més facilitat animals extraviats o robats

L’Ajuntament d’Alfafar avança en la seua campanya global de conscienciació ciutadana amb la difusió d’una microcampanya sobre l’obligatorietat de censar als animals i sobre la recollida de mostres d’ADN amb l’objectiu de millorar la convivència i aconseguir un entorn urbà agradable i lliure d’excrements.

Per a censar-los, la persona propietària ha d’acudir amb la seua mascota a una de les clíniques del municipi i sol·licitar que li prenguen una mostra d’ADN, les dades del qual quedaran registrats en la base de dades municipal i en una identificació censal que se li entregarà i que ha de portar en tot moment per a demostrar, si així ho sol·licita l’autoritat competent, que l’animal compleix amb la normativa.

Aquesta iniciativa té un doble propòsit, perquè no sols persegueix conscienciar sobre la recollida d’excrements i la neteja dels orines de la via, sinó que, com que cada animal té un perfil genètic únic, també és una mesura de protecció i de millora del benestar animal, ja que és una eina molt útil per a localitzar-ho en cas de pèrdua, a més de previndre l’abandó i el maltractament.

“Perseguim que Alfafar siga un exemple en convivència, en implicació ciutadana i en la millora del benestar animal”, explica Amparo Sanjuán, regidora de Sanitat.

D’altra banda, l’ordenança municipal, que es pot consultar en la pàgina web del consistori, recull tota una sèrie de consideracions a tindre en compte quan es té un animal de companyia com, per exemple, que s’ha d’emportar un recipient per a netejar orines i material per a recollir excrements o en quins llocs està prohibit que facen les seues necessitats. A més, també recull totes les sancions possibles amb les seues quanties corresponents que oscil·len entre 50€ i els 18.000€.

Formació per a la Policia Local

Dijous passat 2 de maig, la Policia Local va rebre la formació pertinent sobre l’aplicació amb la qual treballaran i sobre com és el procés de recollida de mostres i el registre dels excrements. Per això, des del dilluns 6 de maig, les i els agents van començar a comprovar si els animals que circulen pel municipi compleixen amb el que es disposa en l’ordenança municipal i han sigut censats.

Fins al moment, s’han controlat un total de 74 animals, s’han alçat 25 actes de proposició de denúncia i s’ha obtingut l’ADN Caní de 7 gossos després de l’alçament de l’acta. Respecte a les propostes de denúncia, si les i els amos censen a les seues mascotes en un termini de quinze dies, no es faran efectives.

Ara com ara, les dades que maneja el consistori són molt positius, ja que hi ha censats més de 1100 animals, la qual cosa suposa un 65% de la població canina que s’estima que hi ha en la localitat. “Esperem que tots els propietaris es consciencien que el cens és en benefici de tots; tindrem els carrers més nets i als nostres peluts protegits”, afirma Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar.

Amb aquesta nova acció, l’Ajuntament cerca afavorir actituds cíviques que milloren la convivència, la neteja viària i el manteniment de les zones verdes, per a fer del municipi un espai més amable amb la ciutadania, però, a més, posa al servei de la ciutadania una eina més de protecció per a les mascotes que estiguen censades.