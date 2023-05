El programa EMPUJU té com a objectiu la contractació de persones desocupades. Gràcies a la subvenció de LABORA amb fons europeus i amb el cofinançament del consistori.

A través d’aquesta iniciativa s’incorporaran 8 persones menors de 30 anys durant 12 mesos a jornada completa.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha resultat beneficiari un any més del programa de foment de l’ocupació EMPUJU 2023. Subvencionat per LABORA a través del Fons Social Europeu Plus i amb el cofinançament del consistori.

La subvenció de la qual ha sigut beneficiària Alfafar ascendeix als 140.232 euros per part de LABORA. Per la qual té previst contractar 8 persones desocupades menors de 30 anys, durant un període de 12 mesos a jornada completa. A més, per a l’execució del programa aquest comptarà amb un finançament municipal de més 25.000 euros.

Les contractacions previstes corresponen a les següents titulacions.

1 lloc per a grau en Relacions laborals i recursos humans

7 llocs de personal auxiliar administratiu.

Per a poder optar a aquests programes, les persones interessades hauran d’estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA. Així mateix, hauran de complir els requisits formatius i d’experiència per als llocs sol·licitats. LABORA realitzarà la preselecció de les persones candidates que complisquen els perfils i requisits sol·licitats perquè l’ajuntament realitze la selecció final.

Aquesta subvenció ve donada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA i el marc del Reglament (UE) 2021/1057 pel qual s’estableix el Fons Social Europeu Plus que té com a objectiu afavorir una major visibilitat i comprensió de les accions de la UE en matèria d’ocupació i en l’àmbit social, facilitant també la combinació de mesures d’activació i inclusió social.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta amb l’ocupabilitat de les persones i continua el seu treball a millorar les condicions de la ciutadania.