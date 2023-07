Alfafar inicia el període d’inscripció de “Més vida als anys”

L’Ajuntament d’Alfafar aposta per millorar l’accessibilitat a la seua zona comercial i facilitar l’afluència i mobilitat en aquesta.



Fins a l’11 d’agost romandrà obert el primer termini d’inscripció tant a l’Ajuntament com en el SAC del Barri Orba.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Majors, ha posat en marxa una nova edició de “Més vida als anys”. Un programa d’Envelliment Actiu que ofereix la possibilitat a les persones majors del municipi de conjugar l’activitat física. La salut mental i les relacions personals amb tallers que van des de disciplines físiques o artístiques a les capacitats cognitives.

Durant aquesta setmana i fins a l’11 d’agost, s’ha obert el primer termini d’inscripci. En l’Ajuntament d’Alfafar els dilluns, dimecres i dijous de 10.30 a 13.30 i els dimarts i divendres en el SAC del Barri Orba en el mateix horari. Com en edicions anteriors, els tallers tindran un cost de 10 euros i comptaran amb un nombre de places limitat. El segon període d’inscripció serà del 4 al 29 de setembre en el mateix horari.

Activitats programades en aquesta edició

Taitxí, informàtica, costura, gimnàstica de manteniment, pintura en tela, balls llatins, memòria, cant grupal o taller de lectura són algunes de les activitats programades en aquesta edició.

A més, el programa ofereix xarrades temàtiques sobre seguretat (robatoris, estafes…), salut o tràmits administratius (pensió, herència…). Que tindran lloc en els centres de majors del Barri antic i del Barri Orba. “Més vida als anys” oferta una dotzena de tallers que es duran a terme des del mes d’octubre al mes de juny.

Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar explica que “per a nosaltres és primordial la cura de les persones. És per això que des de l’Ajuntament iniciem aquests projectes pensant en la ciutadania d’Alfafar i en les seues necessitats”.

Per part seua, Fina Carreño, regidora de Majors assegura que “aquesta iniciativa està pensada per a oferir als nostres majors alternatives d’oci. Tenint en compte tant la seua salut mental com física”.

“Mes vida als anys” és una iniciativa anual que se suma a les diferents actuacions que duu a terme l’Ajuntament d’Alfafar a través de la seua regidoria de Majors per a potenciar l’Envelliment actiu. Aquest programa posa a la disposició de la població més major del municipi activitats que li permeten mantindre i continuar desenvolupant les seues capacitats físiques, intel·lectuals i socials.